Galatasaray - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

Aslan şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Kayserispor ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar peşinde.

Galatasaray Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.



Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam.

KAYSERİSPOR İLE 54. RANDEVU



Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı. Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini de 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.



12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 11 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Aslan, topladığı 34 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Cimbom, sahasında son olarak Adana Demirspor ile oynadığı mücadeleden 2-0'lık galip ayrıldı. Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda 12 maçtır da kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi.