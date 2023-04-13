Trabzonspor yeni teknik direktörünü arıyor: Adaylar her geçen gün çoğalıyor

SEZON SONUNU İŞARET ETTİLER

Pırlo ile ikinci görüşmede anlaşma çıkarsa Karagümrük'ün kolaylık sağlaması bekleniyor. Trabzonspor'da gündeme Yunanistan Milli Takım Teknik Direktörü Gustavo Poyet geldi. Uruguaylı hoca yeniden bir kulüp takımı çalıştırma fikrine sıcak bakıyor. İlhan Palut ile yapılan görüşmede sözleşme süresi, planlama gibi birçok konu görüşüldü. Ancak sözleşme süresi konusunda bazı fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Adana Demirspor kulübüyle Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Vincenzo Montella ise sezon sonu gelebileceğini söyledi.