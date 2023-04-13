Trabzonspor yeni teknik direktörünü arıyor: Adaylar her geçen gün çoğalıyor

Trabzonspor'da teknik direktör borsası oldukça hareketli. Dün 3 isimle görüşen Başkan Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçına kadar yeni hocayı belirlemek istiyor. Şu an serbest statüde bulunan Slaven Bilic ile ilk temas menajeri üzerinden sağlandı. 1-2 gün içerisinde yeni bir görüşme yapılacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Ertuğrul Doğan, Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo ile de görüştü.
SEZON SONUNU İŞARET ETTİLER
Pırlo ile ikinci görüşmede anlaşma çıkarsa Karagümrük'ün kolaylık sağlaması bekleniyor. Trabzonspor'da gündeme Yunanistan Milli Takım Teknik Direktörü Gustavo Poyet geldi. Uruguaylı hoca yeniden bir kulüp takımı çalıştırma fikrine sıcak bakıyor. İlhan Palut ile yapılan görüşmede sözleşme süresi, planlama gibi birçok konu görüşüldü. Ancak sözleşme süresi konusunda bazı fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Adana Demirspor kulübüyle Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Vincenzo Montella ise sezon sonu gelebileceğini söyledi.
MAXİ GOMEZ MLS'E!
Trabzon'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez için bordo-mavili kulübe MLS'ten teklif gelebileceği öğrenildi. Gomez'in menajerinin 24 Nisan'a kadar transfer döneminin devam ettiği MLS'de kulüp aradığı kaydedildi. Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 5 gol 4 asist üreten Maxi Gomez iyi bir teklif gelmesi durumunda elden çıkartılacak.