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    Trabzonspor yeni teknik direktörünü arıyor: Adaylar her geçen gün çoğalıyor

    Orhan Ak'ın istifası sonrasında teknik adam arayışlarına başlayan son şampiyon Trabzonspor'da teknik direktör borsası oldukça hareketli. Bordo-mavili ekibin yeni teknik adamı belli olmak üzere.

    Yunus Emre Sel
    Takvim
    Teknik direktör enflasyonu

    Trabzonspor'da teknik direktör borsası oldukça hareketli. Dün 3 isimle görüşen Başkan Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçına kadar yeni hocayı belirlemek istiyor. Şu an serbest statüde bulunan Slaven Bilic ile ilk temas menajeri üzerinden sağlandı. 1-2 gün içerisinde yeni bir görüşme yapılacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Ertuğrul Doğan, Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo ile de görüştü.

    SEZON SONUNU İŞARET ETTİLER
    Pırlo ile ikinci görüşmede anlaşma çıkarsa Karagümrük'ün kolaylık sağlaması bekleniyor. Trabzonspor'da gündeme Yunanistan Milli Takım Teknik Direktörü Gustavo Poyet geldi. Uruguaylı hoca yeniden bir kulüp takımı çalıştırma fikrine sıcak bakıyor. İlhan Palut ile yapılan görüşmede sözleşme süresi, planlama gibi birçok konu görüşüldü. Ancak sözleşme süresi konusunda bazı fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Adana Demirspor kulübüyle Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Vincenzo Montella ise sezon sonu gelebileceğini söyledi.



    MAXİ GOMEZ MLS'E!
    Trabzon'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez için bordo-mavili kulübe MLS'ten teklif gelebileceği öğrenildi. Gomez'in menajerinin 24 Nisan'a kadar transfer döneminin devam ettiği MLS'de kulüp aradığı kaydedildi. Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 5 gol 4 asist üreten Maxi Gomez iyi bir teklif gelmesi durumunda elden çıkartılacak.



        KESİLMEYİ HAK ETMEDİM
        Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır basın toplantısı düzenledi. Uğurcan,"Milli Takım'daki oyuncular ligdeki performansa göre mi seçiliyor, çok anlayamadım bu durumu. Takımlarında oynamayanlar ilk 11'e seçildi. Kesilmeyi hak etmedim" ifadelerini kullandı. Takımın içinde bulunduğu duruma da değinen başarılı kaleci,"Herkes kötüyse siz de kötü oluyorsunuz. Şampiyon olduğumuzda tek başıma yapmamıştım, takım olarak yapmıştık. Kötü gidişin sorumlusu hepimiziz"dedi. Ayrılık iddialarını gülüp geçtiğini belirten Uğurcan,"Ancak Trabzonspor isterse giderim" diye konuştu.



        1-BILIC: Görüşmeler sürüyor. 1-2 gün içinde yeni görüşme var



        2-PIRLO: İlk temas sağlandı. İkinci görüşme kısa sürede yapılacak


        3-POYET: Teklife sıcak bakıyor. Üzerinde en çok durulan isimlerden



            4-İLHAN PALUT: Görüşme yapıldı. Sözleşme süresinde sıkıntı var.



            5-MONTELLA: Son aday gibi duruyor. 'Sezon sonu gelirim' diyor

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            Emlak Konut
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