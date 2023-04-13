Beşiktaş ile Atletico Madrid maçında depremzedeler için 8.5 milyon TL gelir elde edildi

Beşiktaş ile İspanyol devi Atletico Madrid, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah-Beyazlılar maçı 25. dakikada Gedson Fernandes ve 88. dakikada Kevin N'Koudou'nun golleriyle 2-0 kazandı. Tribünlerde yaklaşık 25 bin taraftar yer aldı. Karşılaşmanın bilet, yayın ve reklam gelirlerinden 8.5 milyon TL gelir elde edildi. Toplanan para Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara gidecek.
BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE
Hazırlık maçında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ligde süre bulamayan futbolcuları değerlendirdi. Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da tribünde yer aldı. Öte yandan iki takımın maçtaki formaları 'kartalyuvasi. com.tr'den açık artırmayla satılıp bağışlanacak.
TÜRKİYE'YE YAKINIZ
Atletico Madrid hocası Diego Simeone, "Türkiye, yakın hissettiğimiz bir ülke. Üzgünüz. Umarım yaralar bir an önce sarılır" dedi.