Beşiktaş ile Atletico Madrid maçında depremzedeler için 8.5 milyon TL gelir elde edildi

Beşiktaş ile İspanyol devi Atletico Madrid, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah-Beyazlılar maçı 25. dakikada Gedson Fernandes ve 88. dakikada Kevin N'Koudou'nun golleriyle 2-0 kazandı. Tribünlerde yaklaşık 25 bin taraftar yer aldı. Karşılaşmanın bilet, yayın ve reklam gelirlerinden 8.5 milyon TL gelir elde edildi. Toplanan para Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara gidecek.