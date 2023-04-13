Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş ile Atletico Madrid maçında depremzedeler için 8.5 milyon TL gelir elde edildi

    Beşiktaş ile Atletico Madrid, “Bırakmam Seni Türkiyem” kampanyası kapsamında karşılaştı. Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı. Karşılaşmanın tüm bilet, yayın ve reklam gelirleri bağışlanacak.

    8.5 milyonluk büyük destek

    Beşiktaş ile İspanyol devi Atletico Madrid, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah-Beyazlılar maçı 25. dakikada Gedson Fernandes ve 88. dakikada Kevin N'Koudou'nun golleriyle 2-0 kazandı. Tribünlerde yaklaşık 25 bin taraftar yer aldı. Karşılaşmanın bilet, yayın ve reklam gelirlerinden 8.5 milyon TL gelir elde edildi. Toplanan para Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara gidecek.



    BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE
    Hazırlık maçında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ligde süre bulamayan futbolcuları değerlendirdi. Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da tribünde yer aldı. Öte yandan iki takımın maçtaki formaları 'kartalyuvasi. com.tr'den açık artırmayla satılıp bağışlanacak.



    TÜRKİYE'YE YAKINIZ
    Atletico Madrid hocası Diego Simeone, "Türkiye, yakın hissettiğimiz bir ülke. Üzgünüz. Umarım yaralar bir an önce sarılır" dedi.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Konut
        Haberler Spor Beşiktaş ile Atletico Madrid maçında depremzedeler için 8.5 milyon TL gelir elde edildi
            loading
            SON DAKİKA