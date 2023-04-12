Cimbom’dan Rashica’ya 5 milyon euro teklif





ICARDI İÇİN 10 MİLYON İSTENİYOR

Galatasaray'da geleceği merak edilen Mauro Icardi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Paris Saint- Germain ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Fransız ekibi 10 milyon Euro beklediğini talep etti. Taraflar arasında pazarlıkların uzun süreceği de gelen haberler arasında..

PFDK'DAN 150 BİN CEZA

Kupadaki Başakşehir maçı sonrası hakem kararlarına tepki gösteren Icardi'nin cezası açıklandı. Arjantinli yıldıza 150 bin TL para cezası kesildi.

URFA EROK'U 2-1'LE GEÇTİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta erteleme maçında Şanlıurfaspor, sahasında Esenler Erokspor'u 2-1 yendi. İki takım arasında daha önce oynanması gereken maç, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenmişti.



BELÖZOĞLU'NA 4 MAÇ

Profesyonel Disiplin Kurulu, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na, Galatasaray ile oynanan kupa maçındaki ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sözleri nedeniyle 4 maç ceza verdi.



ECZACIBAŞI FİNAL İÇİN SAHADA

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bugün 19.00'da İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı konuk edecek. Deplasmanda oynanan ilk maçı Eczacıbaşı 3-2 kaybetmişti.



LEİCESTER'DA SMİTH DÖNEMİ

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de Brendan Rodgers'tan boşalan teknik direktörlük görevine Dean Smith getirildi. Leicester City, Smith ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

BORÇLAR 22 MİLYARI AŞTI

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor borç batağından kurtulamıyor. Dört kulübün, KAP'a yaptığı ilk 9 aylık finansal rapor bildirimlerine göre toplam borç miktarı 22,02 milyar liraya (1,1 milyar euro) ulaştı. Galatasaray borç sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 6,65 milyar lira. Borç klasmanında ikinci sırada Beşiktaş var.



KARTAL 2. SIRADA

Geçtiğimiz sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalayan Siyah-Beyazlı kulübün 6,18 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor. Fenerbahçe, borç kategorisinde 3. sırada yer alıyor. Geçen sezon 836 milyon zarara uğrayan Sarı-Lacivertliler'in toplam borcu 5,99 milyar lira. Geçen sezonu şampiyon olarak noktalasa da 539 milyon liralık zarara engel olamayan Trabzonspor ise 3,2 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.



VOLEYBOLA YENİ SPONSOR

Fenerbahçe Kulübü ile 1907 Fenerbahçe Derneği arasında, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Forma Sırt Sponsorluğu" anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde açıklamarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Avrupa Kupası'nı ülkemize getirmek istiyoruz. İş birliğinin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum, hayırlı olsun." diye konuştu.

BİLETLER SATIŞA SUNULDU

SPOR Toto Süper Lig 29. hafta maçında, 14 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'da bu maçın biletleri dün satışa sunuldu. Bilet fiyatlları 285 ila 4 bin 500 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

UEFA'DAN MELER'E GÖREV

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Juventus ile Sporting Lizbon arasındaki UEFA Avrupa Ligi çeyrek final müsabakasını yönetecek. Yarın oynanacak zorlu mücadele 22.00'de start alacak.



LEEDS'E REKOR CEZA

FIFA, Leeds'in 2020'de takımdan gönderdiği Jean-Kevin Augustin'in sözleşmesinin haksız fesih yapıldığı gerekçesiyle kulübe 27.9 milyon euro ceza verdi. Augustin'in 5 yıllık tüm alacakları da ödenecek.



SEZON SONU AÇIKLAYACAK

ADA basını Dortmund'un İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın transfer için kararını verdiği ve sezon sonu yeni adresini duyuracağını öne sürdü. Bellingham'la PSG, Real Madrid ve Liverpool ilgileniyor.



EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

TFF 1. Lig'de şampiyonluk adaylarından Eyüpspor bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Maç saat 20.30'da başlaaycak. Saat 16.00'da ise Manisa, Bandırma'yı ağırlayacak.