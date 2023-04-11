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    • 11.04.2023 19:44
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    • 11.04.2023 19:48
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    Fenerbahçe flaş Jorge Jesus gelişmesi! Beklenen telefon geldi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımdaki geleceği merak ediliyor. Henüz sezon bitmeden sürekli Brezilya'ya mesaj gönderen Portekizli çalıştırıcıya eski kulübü Flamengo'dan bir telefon geldi. İşte flaş gelişmenin detayları...

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe flaş Jorge Jesus gelişmesi! Beklenen telefon geldi

    2-1'lik Karagümrük galibiyetiyle şampiyonluk umutlarını taze tutan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus ile ilgili iddiaların ardı arkası bir türlü kesilmiyor. İki aydır eski kulübü Flamengo'ya ve Brezilya Milli Takımı'na açık mesajlar gönderen tecrübeli çalıştırıcı hakkında bomba bir bilgi ortaya çıktı.

    Fenerbahçe flaş Jorge Jesus gelişmesi! Beklenen telefon geldi

    SÜREKLİ "MAYISTA KONTRATIM BİTİYOR" DEDİ

    Fenerbahçeli milyonlar, uzun süredir şampiyonluk hasretinin dinmesini beklerken, alınan bazı kötü sonuçların ardından Jorge Jesus, hem Brezilya basınına hem de Türk medyasına, "Mayıs ayında kontratım sona erecek. Ne olacağını göreceğiz. Türkiye soğuk bir ülke alışamadım" açıklamalarıyla Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti.

    Fenerbahçe flaş Jorge Jesus gelişmesi! Beklenen telefon geldi

    FLAMENGO VİTOR PEREİRA'YI GÖNDERDİ

    Brezilya temsilcisi, Fenerbahçe'nin eski antrenörü olan Vitor Pereira ile yollarını birkaç gün önce ayırdı ve teknik direktör arayışlarına girdi. Brezilya ekibi, takımı 1 Haziran 2019 ile 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında çalıştıran Jorge Jesus ile ilgileniyor.
        Fenerbahçe flaş Jorge Jesus gelişmesi! Beklenen telefon geldi

        BAŞKAN YARDIMCISI BİZZAT YÖNETİYOR

        Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande, attığı tweet ile flaş bir bilgi verdi. Casagrande, Flamengo'da başkan yardımcısı Marcos Braz'ın, Jorge Jesus'u telefonla aradığını duyurdu.
        Fenerbahçe flaş Jorge Jesus gelişmesi! Beklenen telefon geldi

        Haberde, "Jorge Jesus'un telefonu çaldı. Flamengo, Portekizli teknik direktörü iade etmek için görüşmelere başladı. Müzakereler, kulübün futbol takımından siz Marcos Braz tarafından yürütülüyor. Mister'ın (Jesus'un) Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Mayıs ayı sonuna kadar devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
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