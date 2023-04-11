Fenerbahçe flaş Jorge Jesus gelişmesi! Beklenen telefon geldi

Haberde, "Jorge Jesus'un telefonu çaldı. Flamengo, Portekizli teknik direktörü iade etmek için görüşmelere başladı. Müzakereler, kulübün futbol takımından siz Marcos Braz tarafından yürütülüyor. Mister'ın (Jesus'un) Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Mayıs ayı sonuna kadar devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.