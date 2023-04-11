Fenerbahçe flaş Jorge Jesus gelişmesi! Beklenen telefon geldi

2-1'lik Karagümrük galibiyetiyle şampiyonluk umutlarını taze tutan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus ile ilgili iddiaların ardı arkası bir türlü kesilmiyor. İki aydır eski kulübü Flamengo'ya ve Brezilya Milli Takımı'na açık mesajlar gönderen tecrübeli çalıştırıcı hakkında bomba bir bilgi ortaya çıktı.
SÜREKLİ "MAYISTA KONTRATIM BİTİYOR" DEDİ
Fenerbahçeli milyonlar, uzun süredir şampiyonluk hasretinin dinmesini beklerken, alınan bazı kötü sonuçların ardından Jorge Jesus, hem Brezilya basınına hem de Türk medyasına, "Mayıs ayında kontratım sona erecek. Ne olacağını göreceğiz. Türkiye soğuk bir ülke alışamadım" açıklamalarıyla Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti.
FLAMENGO VİTOR PEREİRA'YI GÖNDERDİ
Brezilya temsilcisi, Fenerbahçe'nin eski antrenörü olan Vitor Pereira ile yollarını birkaç gün önce ayırdı ve teknik direktör arayışlarına girdi. Brezilya ekibi, takımı 1 Haziran 2019 ile 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında çalıştıran Jorge Jesus ile ilgileniyor.