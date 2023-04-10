Portekiz basınından flaş Jesus iddiası!





F.BAHÇE ANTEP'İ İKİYE KATLADI

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında sahasında Gaziantep Basketbol ile kozlarını paylaştı. Ülker Salonu'nda oynanan maçta Kanarya, rakibini 100-50'lik skor ile mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, 50 sayı farkla kazandığı bu maçla birlikte ligdeki 20. galibiyetine imza attı. Fenerbahçe Beko'da Şehmus Hazar 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Carsen Edwards 18, Johnathan Motley 16, İsmet Akpınar da 10 sayı kaydetti. Diğer maçlarda Manisa BB, Petkim'i 86-78 mağlup etti. Pınar Karşıyaka ise Euroleague'de play-off'u kaçıran Anadolu Efes'i 98-83 devirdi.



TRABZON'DA SERDAR BALİ DÖNEMİ

Fırtına'da 26 Mart tarihinde göreve gelen Ertuğrul Doğan yönetimi, takıma bir sportif direktör getirmek için harekete geçti. Bu göreve kulübün eski oyuncularından biri olan Serdar Bali'nin getirilmesi bekleniyor. Yönetim ile Serdar Bali arasında Beşiktaş maçı öncesinde bir görüşme yapılacak. Konu, görüşme sonrası netleşecek.



ASLAN'DAN RASHİCA HAMLESİ

Galatasaray'ın Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica performansıyla Okan Buruk'un beğenisini kazandı. Kosovalı kanat oyuncusunun bonservisi ile ilgili sezon sonunda İngiliz kulübü ile görüşüleceği öğrenildi.



SİVAS'TA KAZANAN ÇIKMADI

Süper Lig'de son iki maçını kazanan Sivasspor, kupada Galatasaray'ı eleyen Başakşehir'i konuk etti. 37. dakikada sağ kanattan Murat Paluli'nin ceza sahasına sert ortasında Duarte ters bir dokunuşla topu kendi kalesine gönderdi: 1-0. 61. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta defanstan seken top arka tarafta bulunan Szysz'ın önüne düştü. Szysz'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlara gitti: 1-1. Takımlar sahadan 1'er puan alarak yoluna devam etti.



CİMBOM TOPBAŞI YAPIYOR

Süper Lig'de 28. haftayı BAY geçen Galatasaray dünü izinli geçirmişti. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün saat 17.30'da yapacağı idmanla devam edecek.



KAYSERİSPOR-ÜMRANİYESPOR

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor bugün evinde Ümraniyespor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak zorlu maçı Zorbay Küçük yönetecek. Bu maç öncesi Kayseri'nin 41, Ümraniye'nin ise 23 puanı var.



HARRY KANE SAVAŞI ÇIKTI

Ada basını Manchester United ve Bayern Münih'in Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane'i transfer etmek için yarış halinde olduğunu öne sürdü. 29 yaşındaki Kane'in sözleşmesi 2024'te sona erecek.



EDWARDS'TAN 33 SAYI

NBA'de Minnesota Timberwolves, deplasmanda San Antonio Spurs'u 151-131 yendi. Son 9 maçta 6'ncı kez kazanan Timberwolves'ta Anthony Edwards 33 sayı, Karl-Anthony Towns 22 sayı ile oynadı.



TCHOUAMENİ İDDİASI

İspanyol basını bu yaz hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Liverpool'un, Real Madrid'in 23 yaşındaki Fransız orta sahası Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak istediğini iddia etti.



FENER'DE SARI ALARM

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, bugün kart görmeleri durumunda Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.



BERİSHA'DAN 4 MİLYON GELECEK

Sezon başı Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha için yeni açıklama... Augsburg'un hocası Enrico Maassen 4 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan golcü için, "Kalmasını istiyoruz" dedi.



FENER 3 PUAN ARIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, son idmana çıkan ancak henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.



ARSENAL'E LİVERPOOL ÇELMESİ

Premier Lig'de lider Arsenal, 2-0 öne geçtiği maçta Liverpool ile 2-2 berabere kaldı. Goleri 8'de Martinelli, 28'de Jesus, 42'de Salah ve 87'de Firmino attı. Arsenal 30 maçta 73 puana çıktı. 1 maç eksiği olan City 67 puanda.



İNGİLİZLER ORKUN'UN PEŞİNDE

Feyenoord'da oynayan milli futbolcumuz Orkun Kökçü'ye İngiltere'den Manchester United, Tottenham, Leicester City, West Ham, Brentford ve Brighton talip oldu. Orkun bu sezon 40 maçta 12 gol 3 asist üretti.



INTER'İN HEDEFİ CONCEİÇAO

Serıe A ekiplerinden Inter'in yeni teknik direktör planı belli oldu. İtalyan basını, Inter'in Portekiz ekibi Porto'yu çalıştıran 48 yaşındaki Sergio Conceiçao'yu takımın başına getirmeyi planladığını öne sürdü.



POTADA DEVLER EŞLEŞTİ

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı 84-68 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar seriyi 2-1'e getirdi ve yarı finalde F.Bahçe ile eşleşti.



LYON RENNES'İ 3 GOLLE YOLLADI: 3-1

Fransa Ligi'nde Lyon, geriye düştüğü maçta evinde Rennes'i 3-1 mağlup etti. 11. dakikada Amine Gouiri ile öne geçen Rennes'e Lyon, 60'da Tolisso, 63'te Lacazette ve 79'da Bancolo ile karşılık verdi. Fransa Ligi'nde Rennes 6, Lyon ise 7. sırada yer alıyor.

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