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    Portekiz basınından flaş Jesus iddiası!

    Portekiz A Bola gazetesi “Şampiyon yapsa da yapmasa da Jesus’a yeni kontrat verilecek” ifadesini kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kanarya Jesus’a teklife hazır

    Fenerbahçe ve Jorge Jesus hakkında Portekiz basınında çıkan haberlere bir yenisi daha eklendi. Daha önce Jesus'un Brezilya Milli Takımı ve Flamengo'ya transferi hakkında haberleri ile ön plana çıkan A Bola gazetesi bu kez Fenerbahçe açısından olumlu bir haberle okurlarının karşısına çıktı. A Bola Fenerbahçe yönetiminin Portekizli çalıştırıcıya yeni sözleşme önereceğini yazdı.

    KARAR SEZON SONUNDA
    Detayında da "Şampiyon yapsa da yapmasa da Jesus'a yeni kontrat verilecek" ifadeleri paylaşıldı. Jorge Jesus'un ise kararını sezon sonunda vereceği haberde ayrıca yer aldı.



    BALIKESİRSPOR'A ŞOK SALDIRI
    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sondan 3. sırada bulanan Balıkesirspor, Uşakspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Dönüş yolunda takım Akhisar'da yemek yerken restorana taraftarlar geldi. Bir taraftar, "Maçta hiçbir varlık gösteremediniz. Bir de burada yemek mi yiyorsunuz?" dedi. Futbolcu Emirhan Çakır'ın "Nerede yemek yiyeceğimizi size mi soracağız" demesi üzerine ortalık karıştı. Taraftarlar, futbolculara tekme tokat saldırdı. Sandalyeler havada uçuştu. İki gruptan da yaralananlar oldu. Dinlenme tesisinde maddi zararların yaşandığı öğrenilirken, bazı futbolcuların takım kafilesini terk ettiği belirtildi.



    BANDIRMA ALTAY'I ELİ BOŞ GÖNDERDİ
    TFF 1. Lig'in 31. hafta maçında Beyçimento Bandırmaspor, evinde Altay'ı 2-1 yendi. Bandırmaspor'un gollerini 21. dakikada Atabey Çiçek ve 78. dakikada Soukou attı. Konuk ekip Altay'ın tek sayısı 45+5. dakikada Deniz Kadah'tan geldi. 55. dakikada Altay'dan Aren Erdoğan ile Bandırma'dan Koutroumpis kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bandırmaspor, bu galibiyetle puanını 44'e yükselterek 11. sırada yer aldı ve play off için umutlarını sürdürdü.



        GECELERİN ASLANLARI
        Galatasaray'ın yıldız isimleri Juan Mata, Leo Dubois ve Sergio Oliviera önceki gece Ulus'taki Sunset adlı mekan çıkışında görüntülendi. Sık sık gecelerde eğlenmeye çıkan yıldız isimler, her görüntülendiklerinde de korumalarının görüntü aldırmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Gazetecileri karşısında gören futbolcuların korumaları, görüntü alınmasın diye üzerindeki montlar ile VIP araçlarının kapısını gizlemeye çalışarak, "Siz kimsiniz? Çekemezsiniz" gibisinden söylemlerde bulundular. Gece'nin geç saatlerine kadar eğlenen Mata, Dubois ve Oliviera, daha sonra korumalar eşliğinde araçlarına binerek mekandan ayrıldılar. Mata ve Oliviera'nın yanında ise eşleri, Evelina Kamph ile Cristiana Goncalves Pereira da vardı. Doğan SAVAŞ



        KİRAMI SNEIJDER ÖDEDİ
        Süper Lig'de 2016-17 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Jan Olde Riekerink, Sarı Kırmızılı kulüpte çalıştığı dönemi ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, "Galatasaray'dan ayrıldığımda maaşım aylardır ödenmemişti. Bu yüzden İstanbul'da kalmaya devam ettim. Kiramı Sneijder ödüyordu. FIFA'ya gidemezdim çünkü Galatasaray mali anlamda kötü durumdaydı" diye konuştu. Riekerink, "Galatasaray'ın şu anki kadrosu Avrupa standartlarında. Benim dönemimde Sneijder ve Muslera dışında tanınan kimse yoktu. Okan Buruk çok şanslı" ifadelerini kullandı.



        KISA SÜRE İÇİNDE SONUÇLANACAK
        Fırtına'dan teknik direktör konusunda resmi açıklama geldi. Açıklamada, "Futbol A Takım planlamamız dahilinde organizasyonumuza uygun teknik direktör adayları belirlenirken, herhangi bir takımı çalıştırmayanların sezon sonunda sözleşme imzalamak istemesi, adaylar arasında yer alan bazı isimlerin takım çalıştırmasından dolayı görüşme yapılmasının etik olmayacağı nedeniyle şu an için sonuçlandırılamamıştır. Bu konuyu kısa sürede gündemimizden çıkaracağız" ifadelerine yer verildi.



            F.BAHÇE ANTEP'İ İKİYE KATLADI
            Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında sahasında Gaziantep Basketbol ile kozlarını paylaştı. Ülker Salonu'nda oynanan maçta Kanarya, rakibini 100-50'lik skor ile mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, 50 sayı farkla kazandığı bu maçla birlikte ligdeki 20. galibiyetine imza attı. Fenerbahçe Beko'da Şehmus Hazar 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Carsen Edwards 18, Johnathan Motley 16, İsmet Akpınar da 10 sayı kaydetti. Diğer maçlarda Manisa BB, Petkim'i 86-78 mağlup etti. Pınar Karşıyaka ise Euroleague'de play-off'u kaçıran Anadolu Efes'i 98-83 devirdi.

            TRABZON'DA SERDAR BALİ DÖNEMİ
            Fırtına'da 26 Mart tarihinde göreve gelen Ertuğrul Doğan yönetimi, takıma bir sportif direktör getirmek için harekete geçti. Bu göreve kulübün eski oyuncularından biri olan Serdar Bali'nin getirilmesi bekleniyor. Yönetim ile Serdar Bali arasında Beşiktaş maçı öncesinde bir görüşme yapılacak. Konu, görüşme sonrası netleşecek.

            ASLAN'DAN RASHİCA HAMLESİ
            Galatasaray'ın Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica performansıyla Okan Buruk'un beğenisini kazandı. Kosovalı kanat oyuncusunun bonservisi ile ilgili sezon sonunda İngiliz kulübü ile görüşüleceği öğrenildi.

            SİVAS'TA KAZANAN ÇIKMADI
            Süper Lig'de son iki maçını kazanan Sivasspor, kupada Galatasaray'ı eleyen Başakşehir'i konuk etti. 37. dakikada sağ kanattan Murat Paluli'nin ceza sahasına sert ortasında Duarte ters bir dokunuşla topu kendi kalesine gönderdi: 1-0. 61. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta defanstan seken top arka tarafta bulunan Szysz'ın önüne düştü. Szysz'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlara gitti: 1-1. Takımlar sahadan 1'er puan alarak yoluna devam etti.

            CİMBOM TOPBAŞI YAPIYOR
            Süper Lig'de 28. haftayı BAY geçen Galatasaray dünü izinli geçirmişti. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün saat 17.30'da yapacağı idmanla devam edecek.

            KAYSERİSPOR-ÜMRANİYESPOR
            Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor bugün evinde Ümraniyespor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak zorlu maçı Zorbay Küçük yönetecek. Bu maç öncesi Kayseri'nin 41, Ümraniye'nin ise 23 puanı var.

            HARRY KANE SAVAŞI ÇIKTI
            Ada basını Manchester United ve Bayern Münih'in Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane'i transfer etmek için yarış halinde olduğunu öne sürdü. 29 yaşındaki Kane'in sözleşmesi 2024'te sona erecek.

            EDWARDS'TAN 33 SAYI
            NBA'de Minnesota Timberwolves, deplasmanda San Antonio Spurs'u 151-131 yendi. Son 9 maçta 6'ncı kez kazanan Timberwolves'ta Anthony Edwards 33 sayı, Karl-Anthony Towns 22 sayı ile oynadı.

            TCHOUAMENİ İDDİASI
            İspanyol basını bu yaz hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Liverpool'un, Real Madrid'in 23 yaşındaki Fransız orta sahası Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak istediğini iddia etti.

            FENER'DE SARI ALARM
            Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, bugün kart görmeleri durumunda Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.

            BERİSHA'DAN 4 MİLYON GELECEK
            Sezon başı Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha için yeni açıklama... Augsburg'un hocası Enrico Maassen 4 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan golcü için, "Kalmasını istiyoruz" dedi.

            FENER 3 PUAN ARIYOR
            Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, son idmana çıkan ancak henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.

            ARSENAL'E LİVERPOOL ÇELMESİ
            Premier Lig'de lider Arsenal, 2-0 öne geçtiği maçta Liverpool ile 2-2 berabere kaldı. Goleri 8'de Martinelli, 28'de Jesus, 42'de Salah ve 87'de Firmino attı. Arsenal 30 maçta 73 puana çıktı. 1 maç eksiği olan City 67 puanda.

            İNGİLİZLER ORKUN'UN PEŞİNDE
            Feyenoord'da oynayan milli futbolcumuz Orkun Kökçü'ye İngiltere'den Manchester United, Tottenham, Leicester City, West Ham, Brentford ve Brighton talip oldu. Orkun bu sezon 40 maçta 12 gol 3 asist üretti.

            INTER'İN HEDEFİ CONCEİÇAO
            Serıe A ekiplerinden Inter'in yeni teknik direktör planı belli oldu. İtalyan basını, Inter'in Portekiz ekibi Porto'yu çalıştıran 48 yaşındaki Sergio Conceiçao'yu takımın başına getirmeyi planladığını öne sürdü.

            POTADA DEVLER EŞLEŞTİ
            ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı 84-68 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar seriyi 2-1'e getirdi ve yarı finalde F.Bahçe ile eşleşti.

            LYON RENNES'İ 3 GOLLE YOLLADI: 3-1
            Fransa Ligi'nde Lyon, geriye düştüğü maçta evinde Rennes'i 3-1 mağlup etti. 11. dakikada Amine Gouiri ile öne geçen Rennes'e Lyon, 60'da Tolisso, 63'te Lacazette ve 79'da Bancolo ile karşılık verdi. Fransa Ligi'nde Rennes 6, Lyon ise 7. sırada yer alıyor.

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            Emlak konut
            Haberler Spor Portekiz basınından flaş Jesus iddiası!
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