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    Kerem Aktürkoğlu’nun menajeri Erkut Söğüt'ten çarpıcı açıklamalar: Önceliğimiz maaş

    Kerem Aktürkoğlu’nun menajeri Erkut Söğüt, “Bizim için en önemli şey Kerem’in maaşının düzeltilmesi, sözleşme süresinden çok, maaşının iyileştirilmesi konusu önceliğimiz” diye konuştu.

    ÖNCELİĞİMİZ MAAŞ

    Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem'in menajeri Erkut Söğüt Radyospor'a önemli açıklamalarda bulundu. Söğüt, "Bizim için en önemli şey Kerem'in maaşının düzeltilmesi, sözleşme süresinden çok, maaşının iyileştirilmesi konusu önceliğimiz. Bunu Galatasaray da istiyor biz de istiyoruz. Galatasaray da böyle düşünüyor. Kerem'in daha bunu hak ettiğini yönetim de düşünüyor ve bunu biran önce yerine getirmek istiyor. İki taraf da konuya pozitif bakıyor. Sözleşme süresi uzar mı, onu zaman gösterecek" dedi.

    HEDEF ŞAMPİYONLUK
    Söğüt transferle ilgili de "Kerem şu anda Galatasaray'ın futbolcusu, en önemli hedefi Galatasaray'la şampiyon olmak. Transfer söz konusu olursa bunu zaten herkes öğrenir. Futbolda yarın ne olacağını bilemezsiniz. Kerem için en önemli nokta sürekli gelişim gösteriyor olması" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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    Emlak konut
    Haberler Spor Kerem Aktürkoğlu’nun menajeri Erkut Söğüt'ten çarpıcı açıklamalar: Önceliğimiz maaş
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