Ali Koç dümene geçti! Fenerbahçe’de Samandıra’daki roller değişiyor





İŞLER DEĞİŞTİ...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sezon başında teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmesinin ardından Samandıra ve takım ilgili tüm işleri Portekizli teknik adama bırakmıştı. Ancak son süreçte Başkan Koç takımla direkt temas etme kararı almış durumda. Başkan Koç'un takım sorunlarına daha iyi tanık olmak, tüm süreci direkt izleyebilmek ve görevde kalmasını istediği Jesus'u iknak etmek için daha fazla vakit geçirmek istediği de ifade ediliyor. Ligde artık puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de Başkan Koç, takımda gevşeme ya da moral bozukluğuna izin vermek istemiyor.