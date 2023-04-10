Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu!

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Sarı lacivertlilerde hedef zorlu maçtan galip ayrılıp zirve yarışında yara almamak. Karagümrük cephesi ise dev rakibini sahasından eli boş göndermek istiyor.

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı öncesi Kanarya'nın 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER



F. Karagümrük : Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev, Ricci, Shukurov, Colley, Borini, Diagne

Fenerbahçe : Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İsmail, İrfan Can, Emre, Valencia, Serdar Dursun



FABIO BORINI VE MBAYE DIAGNE TAKIMI SIRTLIYOR



Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de 52 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlılar, 63 gollü Fenerbahçe ve 54 gollü lider Galatasaray'ın ardından bu alanda en iyi performansı sergileyen üçüncü takım konumunda bulunuyor. Karagümrük'te Mbaye Diagne ve Fabio Borini, toplam 31 gol kaydederek takımın gol yükünü çekiyor. Ligde Diagne 24 maçta 16 gol atıp, 5 asist yaparken, İtalyan Borini ise 24 müsabakada 15 kez gol sevinci yaşarken, 8 de asistlik katkıda bulundu.



MERT HAKAN CEZALI



Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde bir futbolcu cezalı durumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düşmüştü.

SINIRDA 8 İSİM



Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.