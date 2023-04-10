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    • Spor
    • 10.04.2023 13:18
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    • 10.04.2023 13:35
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    Fenerbahçe'de büyük değişim! Sezon sonu yıldız yağacak

    Süper Lig'de sezon sonunda gözünü şampiyonluğa diken Fenerbahçe'de, gelecek sezon için de çalışmalar başladı. Sarı lacivertliler, bazı isimlerden yüksek bonservis geliri beklerken bunun gerçekleşmesi halinde takıma yıldız yağacak. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Sezon sonunda...

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren, kupada da yoluna devam eden Fenerbahçe yine de taraftarın istediği, görmeye alışkın olduğu süper yıldızlara sahip değil.
    Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Sezon sonunda...

    Geçmişte, Anelka, Van Hooijdonk, Alex, Lugano, Roberto Carlos, Nani, Rapaic, Ortega, Kezman, Kjaer, Appiah, Meireles gibi birçok dünya yıldızını çubuklu forma ile izleyen taraftarlar yeniden bu kalibrede oyuncuları takımlarında görmek istiyor.
    Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Sezon sonunda...

    Fenerbahçe bu yaz Arda Güler, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun olası satışından 70 milyon euro gibi bir girdi bekliyor.
        Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Sezon sonunda...

        Bu para gelecek sezonun süper yıldız transferine ayrılacak.
        Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Sezon sonunda...

        Kanarya böylece geçmişindeki gibi sahaya çıktığı anda rakiplerin dizlerini titreterek oyuncuları bünyesinde barındıracak.
        Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Sezon sonunda...

        Sarı lacivertliler yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde büyük umutlarla başlamıştı.
            Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Sezon sonunda...

            Kanarya Portekizli hoca yönetiminde gerek Süper Lig'e gerek Avrupa'da oldukça önemli sonuçlar aldı.
            Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Sezon sonunda...

            Fenerbahçe'de Dünya Kupası arasında ise işler istenildiği gibi yolunda gitmedi.
            Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Sezon sonunda...

            Süper Lig'de üst üste alınan puan kayıplarının ardından Kanarya, liderliği en yakın rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
                Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Sezon sonunda...

                Sarı lacivertliler sonrasında ise UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya son 16 turunda elenerek Avrupa'ya veda etti.
                Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Sezon sonunda...

                Fenerbahçe'de şimdilerde ise tek hedef Ziraat Türkiye Kupası.
                Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Sezon sonunda...

                Sarı lacivertlilerde ise taraftarlar gelecek sezon takımda dünya yıldızı isimleri görmek istiyor.
                    Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Sezon sonunda...

                    Bu nedenle yönetim Arda Güler gibi isimlerin olası transferinde kasaya önemli bir para gelmesini bekliyor.
                    Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Sezon sonunda...

                    Sarı lacivertlilerde Arda Güler'in yanı sıra birkaç futbolcu daha önemli kulüplerin transfer radarında.
                    Fenerbahçe’ye yıldız yağacak! Sezon sonunda...

                    Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi politikası şimdiden büyük merak konusu haline geldi.
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                    Emlak konut
                    Haberler Spor Fenerbahçe'de büyük değişim! Sezon sonu yıldız yağacak
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