Fenerbahçe'de büyük değişim! Sezon sonu yıldız yağacak

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren, kupada da yoluna devam eden Fenerbahçe yine de taraftarın istediği, görmeye alışkın olduğu süper yıldızlara sahip değil.
Geçmişte, Anelka, Van Hooijdonk, Alex, Lugano, Roberto Carlos, Nani, Rapaic, Ortega, Kezman, Kjaer, Appiah, Meireles gibi birçok dünya yıldızını çubuklu forma ile izleyen taraftarlar yeniden bu kalibrede oyuncuları takımlarında görmek istiyor.
Fenerbahçe bu yaz Arda Güler, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun olası satışından 70 milyon euro gibi bir girdi bekliyor.