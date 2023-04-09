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    • 09.04.2023 19:29
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    • 09.04.2023 22:51
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    Beşiktaş sahasında Giresunspor'u mağlup etti! MAÇ ÖZETİ

    Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam etti. Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirveye yaklaşan Beşiktaş, sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar mücadeleden galip ayrıldı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Aboubakar (2) ve Redmond kaydetti. Giresunspor'un tek golünü ise Bajic attı.

    takvim.com.tr
    Kartal zirveye uçuyor! MAÇ ÖZETİ

    Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam etti. Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirveye yaklaşan Beşiktaş, sahasında Giresunspor ile karşılaştı.



    Siyah beyazlılar mücadeleden galip ayrıldı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geride bıraktı.



    Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Aboubakar (2) ve Redmond kaydetti. Giresunspor'un tek golünü ise Bajic attı.

    GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK
    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçının 11 kişilik kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.



        Güneş, sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç ve derbide kırmızı kart gören Welinton Souza'nın yokluğunda Romain Saiss'i kadroya aldı. Tecrübeli teknik adam, Gedson Fernandes'i kulübeye çekerken, orta sahada derbinin kahramanı Nathan Redmon'a görev verdi.

        Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma hattını ise Onur Bulut, Omar Colley, Romain Saiss ve Arthur Masuaku'dan oluşturdu. Orta sahanın göbeğinde Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Nathan Redmond'a görev veren Güneş, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.



        SAİSS 4 MAÇ SONRA 11'DE
        Sezonun ilk yarısında istikrarlı bir şekilde forma giyen ancak 2022 FIFA Dünya Kupası dönüşünde yedek kalmaya başlayan Romain Saiss, 4 müsabaka sonrası yeniden 11 kişilik kadroya dahil oldu.

        Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan Faslı oyuncu, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada mücadeleye 11 kişilik kadroda başlarken daha sonra oynanan MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında yedek soyundu. Saiss, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta ise izinli olduğu için takımda yer almadı.



        GEDSON FERNANDES 14 MAÇ SONRA YEDEK KALDI
        Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, 14 maç sonra müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

        Siyah-beyazlı takımın bu sezon en çok forma giyen isimleri arasında yer alan Gedson, en son Atakaş Hatayspor ile oynanan mücadelede yedek kalmıştı.

        Daha sonra oynanan 14 maçta mücadeleye 11'de başlayan siyah-beyazlı oyuncu, Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmada ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.



            ÇEBİ'DEN RSPORTS ROBOTİK TAKIMI'NA ÖDÜL
            Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2023 CHARGED UP-Haliç Regional şampiyonu Rsports Robotik Takımı üyelerini tebrik etti.

            Çebi, e-sports şubesi bünyesinde kurulan Rsports Robotik Takımı'na karşılaşma öncesi plaket verdi ve ABD Houston TX'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda başarılar diledi.

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