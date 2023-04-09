Beşiktaş sahasında Giresunspor'u mağlup etti! MAÇ ÖZETİ





SAİSS 4 MAÇ SONRA 11'DE

Sezonun ilk yarısında istikrarlı bir şekilde forma giyen ancak 2022 FIFA Dünya Kupası dönüşünde yedek kalmaya başlayan Romain Saiss, 4 müsabaka sonrası yeniden 11 kişilik kadroya dahil oldu.

Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan Faslı oyuncu, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada mücadeleye 11 kişilik kadroda başlarken daha sonra oynanan MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında yedek soyundu. Saiss, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta ise izinli olduğu için takımda yer almadı.