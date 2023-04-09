Beşiktaş sahasında Giresunspor'u mağlup etti! MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam etti. Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirveye yaklaşan Beşiktaş, sahasında Giresunspor ile karşılaştı.
Siyah beyazlılar mücadeleden galip ayrıldı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geride bıraktı.
Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Aboubakar (2) ve Redmond kaydetti. Giresunspor'un tek golünü ise Bajic attı.
GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçının 11 kişilik kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.