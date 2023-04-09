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    • 09.04.2023 18:04
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    • 09.04.2023 18:04
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    Sivasspor ile Başakşehir yenişemedi!

    Süper Lig'in 28. haftası heyecanlı bir karşılaşmaya daha sahne oldu. Sivasspor'un, Başakşehir'i konuk ettiği mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Mücadelede Sivasspor'un golü 37. dakikada Başakşehir'den Duarte'nin kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi. Başakşehir'in golünü ise 61. dakikada Szysz kaydetti.

    takvim.com.tr
    Sivasspor ile Başakşehir yenişemedi!
    Süper Lig'in 28. haftası heyecanlı bir karşılaşmaya daha sahne oldu. Sivasspor'un, Başakşehir'i konuk ettiği mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

    Mücadelede Sivasspor'un golü 37. dakikada Başakşehir'den Duarte'nin kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi. Başakşehir'in golünü ise 61. dakikada Szysz kaydetti.

    Maçın ardından Sivasspor ligde 31 puanla 11. sırada yer aldı. Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada bulunuyor.
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