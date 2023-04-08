Trabzonspor’un 11’i belli oldu!

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Fırtına'da hedef, sahadan 3 puanla ayrılarak kötü gidişe son vermek. Kasımpaşa ise dev rakibini sahasından puansız göndermek istiyor.

Kasımpaşa Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'nın 11'i belli oldu.

İLK 11'LER



Kasımpaşa: Günay, Yasin, Djilobodji, Tarkan, Fabiano, Malsa, Eysseric, Hajradinovic, Mounir, Mustafa, Fall



Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Denswil, Hüseyin, Larsen, Bakasetas, Siopis, Doğucan, Markovic, Abdülkadir, Gomez

TRABZONSPOR 3 EKSİK



Ligde Kayserispor'a 4-3, kupada Ankaragücü'ne 3-1 kaybedilince Orhan Ak'ın görevi bırakmasıyla Kasımpaşa maçına takımı, 'Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü' İhsan Derelioğlu hazırladı. Bordo-mavili ekipte sakatlığı bulunan Mısırlı oyuncu Trezeguet ve tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ile Serkan Asan deplasman kafilesinde yer almadı.

ÖZDEŞ İLE İLK MAÇ



Bu sezon aldığı sonuçlarla istikrarsız bir performans ortaya koyan ve 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.



Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.