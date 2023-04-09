Fenerbahçe'de Karagümrük maçının hazırlıkları devam ederken teknik direktör Jorge Jesus, Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcuları ile toplantı yapan Jorge Jesus, "Bizim işimiz kalan 9 maçı da kazanmak olmalı. Sonrasında duruma bakacağız. Ama öncelikle Karagümrük'ü geçmeliyiz. Bizi final gibi bir maç bekliyor" dedi. Sarı-Lacivertliler kritik Karagümrük virajını kayıpsız dönmeyi amaçlarken Jorge Jesus'un sahaya süreceği kadro da netleşmeye başladı. Kalede Altay Bayındır olacak. Alioski'nin kupa maçındaki performansından memnun olan Jesus'un, 31 yaşındaki futbolcuya defans hattının solunda şans vermeyi düşündüğü ifade edildi. Portekizli teknik adam, Szalai-Samet tandemini bozmayacak, sağ bekte de Ferdi Kadıoğlu'nu oynatacak. Orta sahanın ortasında Willian Arao'nun görev alması beklenirken, Brezilyalı oyuncunun partneri henüz netlik kazanmadı. Teknik direktör Jorge Jesus; İsmail Yüksek, Miha Zajc ve Crespo arasından tercih yapacak. Hücum hattının sağında Arda Güler, solunda ise hafta içinde Kayserispor filelerine 2 gol gönderen Emre Mor olacak. İleri uçta ise Valencia ile birlikte Serdar Dursun görev yapacak.
- Spor
- 09.04.2023 Gazete
Jorge Jesus, Fenerbahçeli futbolcuları topladı: Hedef 9'da 9
Futbolcuları ile toplantı yapan Jorge Jesus, “Bizim işimiz kalan 9 maçı da kazanmak olmalı. Sonrasında duruma bakacağız. Ama öncelikle Karagümrük’ü geçmeliyiz. Bizi final gibi bir maç bekliyor” dedi.
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