Beşiktaş - Giresunspor | CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyetle morallenen Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.

Siyah beyazlılarda hedef sahadan 3 puanla ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak. Giresunspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde.

Beşiktaş Giresunspor maçnı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Beşiktaş : Mert, Onur, Omar, Saiss, Masuaku, Amir, Salih, Redmond, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

Giresunspor : Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sainz, Kuwas, Bajic

SÜPER LİG'DE 16. RANDEVU



İki takım, daha önce Süper Lig'de 15 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 8 kez sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken, Giresunspor ise 2 maçta rakibini mağlup etmeyi başardı. İkili arasındaki 5 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip söz konusu maçlarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken, Karadeniz temsilcisi 10 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısındaki maçta Kara Kartal, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.



KARTAL BU SEZON EVİNDE 1 KEZ KAYBETTİ



2022-2023 sezonuna Teknik Direktör Valerien İsmael yönetiminde başlayan ve 12. haftadan itibaren Şenol Güneş önderliğinde devam eden Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, iç sahada tek mağlubiyetini Medipol Başakşehir'den aldı. Şenol Güneş ile sahaya çıktığı 7 iç saha maçında ise 6 galibiyet elde ederken bir kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı.