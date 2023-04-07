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    Marek Hamsik ile yollar ayrılıyor

    Trabzonspor’da Marek Hamsik ile yollar ayrılmak üzere. Bordo- Mavili kulüp ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Marek Hamsik futbol yaşantısına ülkesinde devam edecek. İşte Takvim Gazetesi'nde 7 Nisan tarihli sizler için derlediğimiz spor haberleri...

    Hamsik yol ayrımında!

    Trabzonspor'da bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen istikrarı yakalayamayan Marek Hamsik'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bordo-Mavili kulübün sözleşme uzatma teklifi yapmayı düşünmediği tecrübeli oyuncunun sezon sonunda ülkesine dönerek futbol yaşantısına bir süre daha burada devam edip ardından kendi futbol akademisinde antrenörlük yapmaya başlamayı planlıyor. Ancak tecrübeli oyuncunun ligde kalan süre içerisinde de alabileceği maksimum süreyi almak istediği ve bu doğrultu da takım antrenmanlarının yanı sıra bireysel çalışmalara da öncelik vereceği öğrenildi.

    ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI
    Marek Hamsik, Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğunda başrol oynayan futbolcuların başında geliyordu.

    TRABZON'DA 5 İMZA

    Fırtına'da dün imza günüydü. Genel Sekreter Kemal Ertürk ve Genel Sayman Sami Karaman'ın yer aldığı törende altyapıdan çıkan Çağan Yılmazer, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Muhammet Mustafa Pınarcı, Rüzgar Esen Bostan ve Oğuzhan Yılmaz 2.5 yıllık sözleşme imzaladılar.

    CHELSEA LAMPARD'A EMANET
    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Frank Lampard'ın getirildiğini duyurdu. Lampard'ın sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı kaydedildi.


    SÜLEYMAN CEBECİ KADRO DIŞI
    Trabzonspor'da uzun zamandır sözleşme uzatma görüşmeleri yapılan Süleyman Cebeci ile yapılan temaslar sonucunda anlaşma sağlanamadı. Yönetim 20 yaşındaki oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.

        GiRESUNSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
        Vodafone Park'ta 9 Nisan Pazar günü 20.30'da oynanacak Beşiktaş-Giresunspor maçının biletleri satışa çıktı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 180 TL ile 4 bin TL arasında değişiyor.

        PALACE'TAN GEDSON'A YAKIN TAKİP
        İngiliz basını, Beşiktaş forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e Ada'dan transfer için ilginin devam ettiğini öne sürdü. Crystal Palace ekibinin Gedson Fernandes'in maçlarını yakından takip ettiği ifade edildi. Kara Kartal'da önemli isimlerden biri olan futbolcu için Crystal Palace'ın 10 milyon euro bedeli kasasından çıkarması gerektiği belirtildi. Bu sezon Beşiktaş'ta 28 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 5 asistlik katkı yaptı.

        ICARDI'DEN OLAY PAYLAŞIM!
        Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek elendiği çeyrek final maçının ardından flaş bir paylaşım geldi. Sarı-Kırmızılı camia orta hakem Kadir Sağlam ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın kararlarına tepki gösterirken, Mauro Icardi de maç içindeki pozisyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Arjantinli golcü, pozisyonlarla ilgili paylaşımının altına "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" yazdı. Öte yandan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara da sosyal medya hesabından karşılaşmadaki pozisyonları paylaştı.

            ASLAN SOS VERİYOR
            G.SARAY'IN Konya, Adana Demirspor ve Başakşehir maçlarında oynadığı futbol teknik heyet ve taraftarları düşündürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un oynanan son maçlar nedeniyle futbolcularıyla toplantı yapacağı ve form düşüklüğünü masaya yatıracağı öğrenildi. Okan hocanın bu toplantıda özellikle yıldız oyunculardan daha fazla sorumluluk almasını isteyeceği belirtildi.


            'MANUEL' HAKEME MAÇ YOK!
            Fenerbahçe-beşiktaş derbisinde verdiği penaltı kararı ile gündem olan Halil Umut Meler ile VAR hakemi Alper Ulusoy'u MHK kızağa çekti. Meler ile Ulusoy bu hafta maç alamadı. 'Manuel' hakeme MAÇ YOK!


            28. HAFTA HAKEMLERİ
            Bugün: 20.30 Konyaspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu.
            Yarın: 16.00 Ankaragücü-İstanbul: Mustafa Kürşad Filiz, 20.30 Kasımpaşa- Trabzonspor: Burak Şeker.
            9 Nisan: 16.00 Sivasspor-Başakşehir: Arda Kardeşler, 20.30 Beşiktaş- Giresun: Atilla Karaoğlan.
            10 Nisan: 16.00 Kayseri-Ümraniye: Zorbay Küçük, 20.30 Karagümrük- Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen

            ATTİLA SZALAİ'DEN KRİTİK HATA
            Kayserıspor'un Kolovetsios ile skoru 1-1 yapan golde Attila Szalai'nin hatası büyüktü. Kornerden gelen topa müdahale yapmakta geciken Szalai'nin bu hatası sosyal medyada da eleştiri konusu oldu.

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            Haberler Spor Marek Hamsik ile yollar ayrılıyor
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