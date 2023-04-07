Marek Hamsik ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor'da bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen istikrarı yakalayamayan Marek Hamsik'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bordo-Mavili kulübün sözleşme uzatma teklifi yapmayı düşünmediği tecrübeli oyuncunun sezon sonunda ülkesine dönerek futbol yaşantısına bir süre daha burada devam edip ardından kendi futbol akademisinde antrenörlük yapmaya başlamayı planlıyor. Ancak tecrübeli oyuncunun ligde kalan süre içerisinde de alabileceği maksimum süreyi almak istediği ve bu doğrultu da takım antrenmanlarının yanı sıra bireysel çalışmalara da öncelik vereceği öğrenildi.
ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI
Marek Hamsik, Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğunda başrol oynayan futbolcuların başında geliyordu.
TRABZON'DA 5 İMZA
Fırtına'da dün imza günüydü. Genel Sekreter Kemal Ertürk ve Genel Sayman Sami Karaman'ın yer aldığı törende altyapıdan çıkan Çağan Yılmazer, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Muhammet Mustafa Pınarcı, Rüzgar Esen Bostan ve Oğuzhan Yılmaz 2.5 yıllık sözleşme imzaladılar.
CHELSEA LAMPARD'A EMANET
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Frank Lampard'ın getirildiğini duyurdu. Lampard'ın sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı kaydedildi.
SÜLEYMAN CEBECİ KADRO DIŞI
Trabzonspor'da uzun zamandır sözleşme uzatma görüşmeleri yapılan Süleyman Cebeci ile yapılan temaslar sonucunda anlaşma sağlanamadı. Yönetim 20 yaşındaki oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.