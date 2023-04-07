Kadıköy'de olaylı gece! Arao, İrfan Can ve Valencia ıslıklandı: Jorge Jesus tribünlere tepki gösterdi

F.Bahçe taraftarları Kayserispor maçında Willian Arao ile İrfan Can Kahveci'yi yoğun tepki gösterdi. İki isim oyuna sonradan girerken topu ayaklarına her aldıklarında ıslıklandı.
Brezilyalı futbolcu önceki gün Jesus hakkında ülkesinin basınına, "Jesus'un adı hem Flamengo hem de Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor. Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın antrenörü olabileceğine inanıyorum" diye konuştu. Arao'nun bu açıklamasına öfkelenen taraftarlar, Brezilyalı'ya tepki gösterdi. Jesus, oyuncularına gelen ıslıklı protestoya sinirlendi.
Kale arkası tribüne dönerek ellerini iki yana açan Jesus, maç sonu oyuncularına sarılıp teselli etti. Arao ise maç sonunda, "Bana Jesus'u sordular, ben de 'Başarılı olur ama dileğim, onunla birlikte burada uzun yıllar kalmamız' dedim. Sözlerim yanlış anlaşıldıysa özür dilerim" dedi.
KIZGINLIK GEÇMEDİ
4-2 kaybedilen Beşiktaş derbisinde Ali Koç ve yönetimini istifaya davet eden F.Bahçe taraftarları, Kayseri maçında da tepkisini sürdürdü. 90 dakika boyunca yönetim istifa sesleri yükselirken futbolcular da nasibini aldı. Maç sonu kızgınlık geçmedi.
JESUS: İSTİFA YOK
Jorge Jesus, gündeminde istifanın olmadığını ifade etti. Portekizli hoca, "Son maç bizim için iyi geçmemişti. Büyük takımların başına bazen böyle şeyler geliyor. Fenerbahçe taraftarlarından bir ricam var. Birlik olalım. Fenerbahçe çok büyük kulüp. Birlik olmalıyız. Bölünmeler olmasın. Son mağlubiyet hepimizi üzdü. Oyunculara sevgi göstersinler. Kupada yarı finaldeyiz. Ligin bitmesine daha 2 ay var. İstifa etmem için bir sebep yok" dedi.
VALENCİA'YA HEM TEPKİ HEM ALKIŞ
TARAFTARLAR oyundan çıkan Enner Valencia'yı ıslıkladı. Ekvadorlu futbolcu, Beşiktaş derbisinde bir penaltı kaçırmıştı. Sonra ise alkışlandı.