Kadıköy'de olaylı gece! Arao, İrfan Can ve Valencia ıslıklandı: Jorge Jesus tribünlere tepki gösterdi





JESUS: İSTİFA YOK

Jorge Jesus, gündeminde istifanın olmadığını ifade etti. Portekizli hoca, "Son maç bizim için iyi geçmemişti. Büyük takımların başına bazen böyle şeyler geliyor. Fenerbahçe taraftarlarından bir ricam var. Birlik olalım. Fenerbahçe çok büyük kulüp. Birlik olmalıyız. Bölünmeler olmasın. Son mağlubiyet hepimizi üzdü. Oyunculara sevgi göstersinler. Kupada yarı finaldeyiz. Ligin bitmesine daha 2 ay var. İstifa etmem için bir sebep yok" dedi.







VALENCİA'YA HEM TEPKİ HEM ALKIŞ

TARAFTARLAR oyundan çıkan Enner Valencia'yı ıslıkladı. Ekvadorlu futbolcu, Beşiktaş derbisinde bir penaltı kaçırmıştı. Sonra ise alkışlandı.