Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u farklı yendi: Golleri Emre Mor Serdar Dursun ve Arda Güler attı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u 4-1 yendi ve yarı finalde Sivas'ın rakibi oldu. 8. dakikada Alioski'nin penaltı noktasına ortasında Valencia, topu Emre Mor'un önüne indirdi.
Emre'nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-0. 18. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Soldan paslaşarak kullanılan köşe atışında Kemen'in ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 42. dakikada ceza sahası dışında aldığı topla aniden hızlanan Emre, Serdar Dursun ile yaptığı verkaçla ceza sahasına girdi.
Emre'nin sağ ayağıyla gelişine şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 58. dakikada Kolovetsios'un geri pasında kaleci Cenk Gönen topu kontrol etmek isterken ayağından açtı.