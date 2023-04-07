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    Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u farklı yendi: Golleri Emre Mor Serdar Dursun ve Arda Güler attı

    Jorge Jesus’un sezon başından beri yüzüne bakmadığı Serdar Dursun 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı. Portekizli hoca ligdeki Karagümrük maçına kadar kredi kazandı.

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    Jesus şimdilik dursun

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u 4-1 yendi ve yarı finalde Sivas'ın rakibi oldu. 8. dakikada Alioski'nin penaltı noktasına ortasında Valencia, topu Emre Mor'un önüne indirdi.

    Emre'nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-0. 18. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Soldan paslaşarak kullanılan köşe atışında Kemen'in ortasında penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 42. dakikada ceza sahası dışında aldığı topla aniden hızlanan Emre, Serdar Dursun ile yaptığı verkaçla ceza sahasına girdi.

    Emre'nin sağ ayağıyla gelişine şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 58. dakikada Kolovetsios'un geri pasında kaleci Cenk Gönen topu kontrol etmek isterken ayağından açtı.

        Pozisyonu takip eden Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi: 3-1. Oyuna sonradan giren Arda Güler, 90'da ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı plase vuruşta skoru belirledi: 4-1.

        ARDA 78'DE GİRDİ 90'DA GOLÜNÜ ATTI
        FENERBAHÇE'NİN 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler dün gece de kendisine verilen şansı iyi kullandı. 78'de Valencia'nın yerine oyuna giren Arda Güler maça hareketlilik getirdi. 2 önemli fırsattan yararlanamayan Arda 90. dakikada skoru 4-1'e getiren golü atmayı başardı.

        FENER NEFES ALDI
        Pazar günü Beşiktaş karşısında şok bir yenilgi alan Fenerbahçe kupada gelen gollü galibiyetle moral kazandı.

        EMRE MORMOR FIRTINASI
        Fenerbahçe'de dün gece 11'de şans bulan Emre Mor ilk yarıda attığı 2 golle dün geceki maça damgasını vurdu. Özellikle 2. golde Serdar Dursun ile yaptığı verkaç gecenin en güzel hareketlerinden birisi oldu. Emre Mor'un, Fenerbahçe'de yeterince şans bulamadığı için mutsuz olduğu ve Jesus ile aralarının bozuk olduğu iddiaları dillendirilmişti. Emre 68. dakikada yerini İrfan Can'a bıraktı.

        ATTİLA SZALAİ'DEN KRİTİK HATA
        Kayserispor'un Kolovetsios ile skoru 1-1 yapan golde Attila Szalai'nin hatası büyüktü. Kornerden gelen topa müdahale yapmakta geciken Szalai'nin bu hatası sosyal medyada da eleştiri konusu oldu.


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        Haberler Spor Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u farklı yendi: Golleri Emre Mor Serdar Dursun ve Arda Güler attı
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