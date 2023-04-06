Trabzonspor'un kiralık yıldız Lazar Markovic performansı ile göz doldurdu





İŞTE BENZEMA'NIN SIRRI

Real Madri'din gösterdiği yüksek performansın sırrı belli oldu. 35 yaşındaki golcü bu performansı Elektrofitness adı verilen giyilebilen bir cihaza borçlu. Benzema, bu cihazı giydiğinde vücudundaki tüm kaslar yüzde 92 oranında aynı anda çalışmaya başlıyor. Bu da normal şartlarda 5 saat sürecek olan bir egzersizin süresini 30 dakikaya indiriyor. Benzema, bu sistemi 33 bin dolar (635 bin TL) maliyetinden dolayı haftada 2 kez yapabiliyor. Öte yandan oruç da tutan Fransız yıldız, iftarda yarım bardak süt ve 3 hurma ile orucunu açıyor. Real Madrid'le bu sezon 30 maça çıkan Benzema, 22 gol, 5 asistle oynadı.



JESUS'UN ORTALAMASI 2.1

Jesus Fenerbahçe ile bu sezon 39 maça çıktı. Portekizli teknik adam 39 maçta 26 galibiyet alırken, 6 kez de sahadan yenik ayrıldı. Fenerbahçe'nin başında 2.1 puan ortalaması yakaladı.



İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE EN İYİ 11!

Yapay zeka robotu ChatGPT'ye göre Fenerbahçe tarihinin en iyi ilk 11 belirlendi. Son yıllarda forma giyen oyuncuların seçildiği 11'de Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Edu, Roberto Carlos, Caner Erkin, Mehmet Aurelio, Selçuk Şahin, Alex, van Hooijdonk ve Anelka yer aldı.



FENER KUPAYA HAZIR

F.Bahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Jesus, çalışma öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.



ŞİMDİ SUÇLU BEN MİYİM!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un başkan Ali Koç ile görüşmesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcının bu görüşmede Ali Koç'a Enner Valencia ile ilgili dert yandığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, "Beşiktaş'a karşı Valencia ile ikinci penaltı atışından yararlansak farklı bir sonuç çıkardı. Şimdi suçlu ben miyim! O golü atsak 2-0 öne geçecektik ve rakip de 10 kişiydi" açıklamalarını yaptı. Jorge Jesus'un Valencia ile ilgili verdiği örneğe Başkan Ali Koç'un hiçbir yorum yapmadığı öğrenildi. Bilindiği gibi Jorge Jesus, Süper Lig'de hiçbir derbi maçtan galibiyetle ayrılamadı.



EMRE MOR KUPAYA ODAKLANDI

F.Bahçe'nin yıldız oyuncularından Emre Mor'un Kayseri ile oynanacak maça 11'de başlaması bekleniyor. Yıldız futbolcu Kayserispor maçıyla ilgili olarak, "Kupada yolumuza devam ederek taraftara moral vermek istiyoruz" dedi.





FENER KUPADA SAHNE ALIYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda bugün Kayserispor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Sarı-Lacivertliler, Kayserispor'u yenerek Beşiktaş derbisinde aldığı yenilgiyi unutturmak istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde bu maçta forma giyemeyecek. Mücadeleyi kazanan takım yarı finalde Sivasspor ile karşılaşacak. Yarı final ilk maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra belirlenecek.



FENERBAHÇE'YE ÇİFTE ŞOK

Fenerbahçe Beko, sakatlıkları bulunan Scottie Wilbekin ve Devin Booker hakkında bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, Wilbekin'in 2-3 hafta, Booker'ın ise 3-4 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



CEFERİN 3. KEZ BAŞKAN

Aleksander Ceferin, tek aday girdiği seçimde 2027 yılına kadar yeniden UEFA başkanı oldu. 3. kez başkan seçilen 55 yaşındaki Sloven Ceferin, "Geçmişteki hatalardan ders alacağız" dedi.



CAMİA İÇİN ÖNEMLİYDİ

Beşiktaş'lı Omar Colley "Hocamızla aramız çok iyi. Gelmeden önce bir nebze Beşiktaş taraftarı olduğumu bile söyleyebilirim. Atmosferin ne kadar iyi olduğundan bahsedilmiştİ" diye konuştu.



GÜNEŞ: ORTADA BİR ÖLÜ VE KATİL VAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arda Güler'in penaltısının yanlış olduğunu ifade eden Lale Orta'nın açıklamalarına yönelik, "Ortada suç olduğunu söyleyen bir MHK Başkanı var değil mi? Kasıt var diyor. O zaman suç var. Ortada bir ölü var, bir katil var. O zaman gereği yapılır" dedi.



EUROLEAGUE'DE TÜRK DERBİSİ

THY EuroLeague'de play-off mücadelesi veren iki Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 33. hafta maçında bugün karşı karşıya gelecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak maç, 20.45'te başlayacak.



G.SARAY MUCİZEYE KALDI

FIBA Eurocup finali ilk maçında G.Saray Çağdaş Faktoring, konuk olduğu ASVEL'e 95-56 yenildi. Rövanş, 12 Nisan Çarşamba günü Sinan Erdem'de oynanacak. Cimbom'un 40 sayı farkla kazanması gerekiyor.



ECZACIBAŞI İLK MAÇI KAYBETTİ

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya ekibi Igor Gorgonzola'ya deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Rövanş 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.



REAL MADRİD BARÇALADI!

İspanya Kral Kupası yarı finalinde ilk maçı evinde 1-0 kaybeden Real Madrid, Camp Nou'da Barcelona'yı 4-0 yendi. Vinicius perdeyi açarken Benzema hat-trick yaptı. Real finali Osasuna ile oynayacak.

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