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    İngiliz basını Redmond'un performansına kayıtsız kalamadı: İçine Messi kaçmış

    İngiliz The Sun Redmond için attığı golde “Messi’ye dönüştü” ifadelerini kullanırken, Planetfootball adlı internet sitesi de “Nathan Redmond Puskas ödülüne aday” başlığını attı.

    İçine Messi kaçtı

    Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Redmond, Fenerbahçe karşısında adeta bir patlama yaşadı.

    İkinci yarıda 1-0 mağlup durumdayken oyuna Amir'in yerine dahil olan başarılı futbolcu, attığı gol ve yaptığı 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. İngiliz The Sun Gazetesi, Nathan Redmond'ı Fenerbahçe maçındaki attığı gol dolayısıyla Lionel Messi'ye benzetti.

    Gazetede yer alan haberde, "Eski Premier Lig yıldızı sansasyonel bir gole imza attı. Bu golle birlikte İngiliz futbolseverlere kendini hatırlatan Redmond, adeta Messi'ye dönüştü" ifadeleri kullanıldı. İngiliz Planetfootball adlı sitede de yıldız oyuncu için "Nathan Redmond Puskas ödülüne aday" başlığını attı.

        LASTİK İZLERİ BIRAKTI
        Haberde, "Fenerbahçe derbisi sırasında 29 yaşındaki oyuncu, yanındaki bir defans oyuncusundan uzaklaşmadan önce topun kendi yarı sahasında kendisine ulaşmasını bekledi. Küçük çaplı bir banka soygunundaki kaçış sürücüsü gibi Redmond, rakip kaleye giderken sahada lastik izleri bıraktı ve müthiş bir gol attı. Topun gittiği yer olarak kalecinin bunu çıkarması imkansızdı" denildi.

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