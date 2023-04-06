İngiliz basını Redmond'un performansına kayıtsız kalamadı: İçine Messi kaçmış

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Redmond, Fenerbahçe karşısında adeta bir patlama yaşadı.
İkinci yarıda 1-0 mağlup durumdayken oyuna Amir'in yerine dahil olan başarılı futbolcu, attığı gol ve yaptığı 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. İngiliz The Sun Gazetesi, Nathan Redmond'ı Fenerbahçe maçındaki attığı gol dolayısıyla Lionel Messi'ye benzetti.
Gazetede yer alan haberde, "Eski Premier Lig yıldızı sansasyonel bir gole imza attı. Bu golle birlikte İngiliz futbolseverlere kendini hatırlatan Redmond, adeta Messi'ye dönüştü" ifadeleri kullanıldı. İngiliz Planetfootball adlı sitede de yıldız oyuncu için "Nathan Redmond Puskas ödülüne aday" başlığını attı.