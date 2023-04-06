Fenerbahçe - Kayserispor canlı yayın A Spor izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor. Sivasspor, Başakşehir ve Ankaragücü'nün yarı finale yükseldiği çeyrek final turunda Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

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Sarı lacivertlilerde hedef, Kayserispor engelini aşıp ligdeki kötü gidişi unutturmak. Konuk ekip ise Kadıköy'de sürprize imza atmanın peşinde.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Emre, İsmail, Zajc, Rossi, Valencia, Serdar

KAYSERİSPOR: Cenk, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hosseini, Ackah, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam, Gavranovic



FENERAHÇE'NİN İLK GOLÜ EMRE MOR | VİDEO İZLE





KUPADA 14. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 13 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 7 kez galip geldi. Kanarya bu galibiyetlerden birini penaltılarla kazandı. Rekabette 3 maç berabere tamamlanırken, sarı-kırmızılılar da 3 müsabakayı kazandı.



İki takım arasında Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 6 kez tur atlayan taraf olurken, Kayserispor ise 1 kez rakibi elemeyi başardı. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta, Kayseri 1 galibiyet alırken, 2 mücadele de berabere sona erdi.



Kayseri temsilcisi, geçtiğimiz sezon son 16 turunda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla eleyerek bir üst tura yükseldi.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU



Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 2-1 eleyerek çeyrek finale yükseldi. Kupaya 3. turdan dahil olan Kayserispor ise Iğdır FK'yı 2-1 ile geçerken, 4. turda Sivas Belediyespor'u 1-0, 5. turda Gençlerbirliği'ni 2-0 ve son 16 turunda da Antalyaspor'u uzatmalarda 2-0'lık skorla eleyerek çeyrek finale çıktı.

KAZANAN YARI FİNALDE SİVASSPOR İLE EŞLEŞECEK



Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak. Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek. Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.