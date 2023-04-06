Doğan yönetimi yeni teknik direktör için düğmeye bastı!

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenmesinin ardından istifa eden Orhan Ak'ın yerine kimin geleceği merak konusu olurken, Bordo-Mavili yönetim bu konuyu birinci gündem maddesi yaptı. Hafta sonunda oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi aceleci bir karar vermek istemeyen bazı yöneticiler, bu maça scout sorumlusu İhsan Derelioğlu ile çıkma yönünde fikir belirtti. Bir grup ise Sergen Yalçın isimini öne çıkardı.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Daha önce sezon sonunda Vincenzo Montella veya Çağdaş Atan'ın göreve getirilmesi yönünde fikir belirten yöneticiler de takımın toparlanması ve kalan sürede bir reaksiyon göstermesi adına Sergen Yalçın'a sıcak bakıyor. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ile kısa süre içinde resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.
VEKALETEN DERELİOĞLU
Öte yandan Sergen Yalçın cephesi, henüz kendileriyle resmi bir temas kurulmadığını belirtirken, 50 yaşındaki çalıştırıcının da takım çalıştırmaya istekli olduğu ifade edildi. Teknik direktör konusu kısa süre içinde sonuçlanmazsa Kasımpaşa maçında takımın başında İhsan Derelioğlu olacak.