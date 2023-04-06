Doğan yönetimi yeni teknik direktör için düğmeye bastı!

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenmesinin ardından istifa eden Orhan Ak'ın yerine kimin geleceği merak konusu olurken, Bordo-Mavili yönetim bu konuyu birinci gündem maddesi yaptı. Hafta sonunda oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi aceleci bir karar vermek istemeyen bazı yöneticiler, bu maça scout sorumlusu İhsan Derelioğlu ile çıkma yönünde fikir belirtti. Bir grup ise Sergen Yalçın isimini öne çıkardı.