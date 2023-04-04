TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Kararımız nettir değişmeyecek





MHK BAŞKANI ORTA İLE YOLA DEVAM

Hakem hataları sebebiyle kulüplerin hedefi haline gelen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ile ilgili en net açıklama TFF'den geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Her takım kendi futbolcuları, kendi hocaları ve taktikleriyle ilgilensin. MHK Başkanı yeni değişti. Farklı bir düşüncemiz yok. Hakemlerimiz ne kadar stressiz olurlarsa o kadar iyi maç yönetirler. Hep birlikte birbirimize yardımcı olmalıyız" dedi.



BU LİGİ HANGİ VİCDAN İLE TESCİL EDECEKSİNİZ?

TFF tarafından yapılan açıklamaya Beşiktaş Kulübü'nden bir yanıt geldi. Siyah- Beyazlılar'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sezon bittiğinde bir takımın 18, diğerinin 17, bir diğerinin ise 16 deplasman maçına çıkacak olmasını nasıl adil buluyorsunuz? Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz? Bunu çok açık bir dille lütfen kamuoyuna açıklayın. Adaletiniz nerede, eşitlik ilkeniz nerede? Hak, hukuk ve adalet yolundaki talebimizi yokmuş gibi görmenize ve göstermenize asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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