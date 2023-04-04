TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Kararımız nettir değişmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, deprem felaketi sonrasında Spor Toto Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili kulüplerin taleplerine yanıt verdi. Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliği'nin ligden çekilen kulüplerle ilgili karar alma yetkisi yok. Kararı TFF verir. Biz bu kararı verirken 30 yıllık süreçteki kararları esas aldık. Bir takım ligden çekilirse kalan tüm maçları iptal edilir ve o maçlarda 3-0 hükmen mağlup edilir. O zamana kadar oynadıkları maçlar ise tescil edilir. Oynadıkları maçlar kesinlikle silinmez. Bu maçlar tescil edilmiştir. Ortamı gerginleştirmeden ligi devam ettirelim" dedi. Ayrıca Büyükekşi, yabancı kuralı ile ilgili görüşmelerinin devam ettiğini ve ay sonunda kuralın açıklanacağını duyurdu.
MHK BAŞKANI ORTA İLE YOLA DEVAM
Hakem hataları sebebiyle kulüplerin hedefi haline gelen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ile ilgili en net açıklama TFF'den geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Her takım kendi futbolcuları, kendi hocaları ve taktikleriyle ilgilensin. MHK Başkanı yeni değişti. Farklı bir düşüncemiz yok. Hakemlerimiz ne kadar stressiz olurlarsa o kadar iyi maç yönetirler. Hep birlikte birbirimize yardımcı olmalıyız" dedi.
BU LİGİ HANGİ VİCDAN İLE TESCİL EDECEKSİNİZ?
TFF tarafından yapılan açıklamaya Beşiktaş Kulübü'nden bir yanıt geldi. Siyah- Beyazlılar'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sezon bittiğinde bir takımın 18, diğerinin 17, bir diğerinin ise 16 deplasman maçına çıkacak olmasını nasıl adil buluyorsunuz? Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz? Bunu çok açık bir dille lütfen kamuoyuna açıklayın. Adaletiniz nerede, eşitlik ilkeniz nerede? Hak, hukuk ve adalet yolundaki talebimizi yokmuş gibi görmenize ve göstermenize asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.