Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo: Kalbimde bir sızıyla ayrıldım





KANARYA'DA SICAK SAATLER

Derbide 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de şampiyonluk yolunda alınan ağır yenilgi bardağı taşıran son damla oldu. Başkan Ali Koç ile Jorge Jesus arasında soğuk rüzgarların estiği belirtilirken Sarı-Lacivertli kulübün şu anki ana gündeminin ise bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı olduğu öğrenildi.



RADİKAL KARARLAR ÇIKABİLİR

Yönetim Kurulunun yapılacak olan toplantıda Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un geleceği hakkında ve son hafltalarda performansları düşen ve taraftarlar tarafindan eleştrilen bazı futbolcularla ilgili radikal kararlar alabileceği gelen haberler arasında. Yapılacak kritik toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu.



ALPEREN'DEN DOUBLE-DOUBLE

NBA'de Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a 134-109 yenildi. Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün 18 sayı, 5'i hücum olmak üzere 15 ribaunt, 5 asist, 3 blok, 2 top çalmayla double-double yaptı.



BURAK'TAN VEDA MESAJI

Fortuna Sittard'da oynayan Burak Yılmaz, Groningen maçında yuhalandı. Tecrübeli golcü sosyal medyadan, "Sevgili Sittard ailesi, sizin için oynamak bir onurdu. Her şey için teşekkürler" açıklaması yaptı.



MESSİ GEÇEN SEZONU GEÇTİ

Lionel Messi, PSG formasıyla geçen sezonki istatistiğini şimdiden geride bıraktı. Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezon 34 maçta 11 gol ve 15 asist yaparken, bu sezon 33 mücadelede 18 gol, 15 asist üretti.



KARŞIYAKA 100'Ü SEVDİ

Pınar Karşıyaka, hafta sonunda karşılaştığı Merkezefendi Basket'i109-101 yendi. Böylece Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 5 maçta 100 ve üzeri sayı atan tek takım oldu



NECİP UYSAL'IN MUTLU GÜNÜ

Beşiktaş kaptanlarından 32 yaşındaki Necip Uysal baba oldu. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Kaptanımız Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir kız bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Duru ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Duru bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz"ifadeleri kullanıldı.



TARİH YAZACAĞINI HİSSETTİ

F.Bahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta forma giyen Nathan Redmond, 1 gol 3 asistle maça damga vurdu. İkinci yarıda Amir Hadziahmetovic'in yerine oyuna dahil olan Redmond, maç öncesinde arkadaşına attığı mesajı kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Kadıköy'deki derbide 58, 62 ve 90+1. dakikalarda asist yapan, 75'te ise ceza sahası dışından klas bir gole imza atan Nathan Redmond'un arkadaşına, "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım" dediği görüldü. Maçın adamı seçilen Nathan Redmond'un bu paylaşımı sosyal medyada taraftarların beğenisini topladı.



BARONİ: BİRAZ DAHA SAYGI LÜTFEN

Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı orta sahası Cristian Baroni, 4-2'lik mağlubiyet sonrası "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen" paylaşımında bulundu. Baroni, Fener taraftarına da destek verdi.



ÇBK MERSİN YARI FİNALDE

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin çeyrek final ikinci maçında konuk olduğu Çankaya Üniversitesi'ni 120- 61 yendi. Mersin seriyi 2-0 yaptı ve yarı finale yükselmeyi başardı.



UEFA'DAN GÖREV ÇIKTI

Türk hakem Neslihan Muratdağı, UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 6. Grup müsabakalarında görev alacak. Betül Nur Yılmaz Değermenci de yardımcı hakemlik yapacak.



VALLADOLİD HOCAYI GÖNDERDİ

La Liga'da Real Madrid'e deplasmanda 6-0 yenilen Real Valladolid'de Pacheta lakaplı teknik direktör Jose Rojo Martin görevinden alındı. Martin geçen yıl Valladolid'i 2. lig'den La Liga'ya taşımıştı.



KUPADA ÇEYREK FİNAL HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Çeyrek finalin ilk maçında bugün MKE Ankaragücü ile Trabzonspor saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalin diğer maçlarında yarın Galatasaray ile Başakşehir, Perşembe günü de Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonucunda Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Sivasspor ile arasındaki çeyrek final müsabakası oynanmayacak. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre Sivas hükmen galip sayıldı ve doğrudan yarı finale yükseldi.

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