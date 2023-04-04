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    Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo: Kalbimde bir sızıyla ayrıldım

    Trabzonspor’dan Bahia’ya transfer olan Vitor Hugo, “Ayrılıkta annemin rahatsızlığı etkili oldu. Kalbimde sızıyla ayrılıyorum” diye konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 4 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kalbimde bir sızıyla ayrıldım

    Trabzonspor'da Vitor Hugo, Bahia'ya transfer oldu. Hugo, Trabzon'a dönüp takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve kendisine Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından bir teşekkür plaketi verildi. Fırtına'ya 1 milyon 800 bin euro bonservis bedeli kazandıran ve 320 bin euro tutarındaki alacağından vazgeçen Hugo, "Kalbimde bir sızıyla ayrılıyorum" diye konuştu.



    EYÜP PUANI 87'DE KURTARDI
    Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasının kapanışında Eyüpspor sahasında Erzurumspor ile karşılaştı. Etkili oynadığı maçta Estrela'nın golüyle 1-0 geri düşen ev sahibi 1 puanı 87'de Uğur Demirok'un golüyle kurtardı. Bu sonuçla üst üste 3. maçını da kazanamayan Eyüpspor 54 puana yükselirken konuk takım ise puanını 26 yaptı. Günün diğer maçında Altay sahasında Sakaryaspor'u 3-1 yendi. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 26'da (pen) Paixao, 50'de Zeki ve 64'de Ceyhun atarken, Sakaryaspor'un tek golü 30. dakikada Oğuz'dan geldi. Sakarya'da Donkor 23'te kırmızı kart gördü. Altay 31 puana yükselirken, Sakarya 52 puanda kaldı.



    BAKASETAS'TAN GERİ ADIM YOK
    Trabzonspor'un tecrübeli futbolcularından Bakasetas, kupada Ankaragücü ile oynanacak olan maçta sahada olmak istiyor. Ligdeki son Kayserispor maçında da hastalığına rağmen sahada olmak isteyen ancak teknik ekip tarafından kulübede bekletilen Bakasetas, bu kez ilk 11'e geri dönmek istiyor. Bakasetas'ın teknik ekip ile görüşerek oynama isteğini özellikle vurguladığı ve bu kritik maçta takımı yalnız bırakmak istemediğini belirttiği öğrenildi.



        DERBİDE FENER FARKI
        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 23. haftasının kapanışında derbide Galatasaray Nef'i ağırlayan Fenerbahçe Beko, maçı 86-64 kazandı. İlk çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran ev sahibi devreye de 47-25 önde girdi. Etkili oyununu 2. yarıda da sürdüren Fenerbahçe Beko salondan 86-64 galip ayrıldı. Ev sahibinde Dyshawn Pierre kaydettiği 15 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle öne çıkan isim oldu.



        ALTAY'IN KABUSU BEŞİKTAŞ
        Süper Lig'de en fazla golü Beşiktaş'tan yiyen Altay Bayındır, Ankaragücü ve Fenerbahçe formalarıyla Siyah-Beyazlılar'dan 8 maçta 17 gol yedi. İşte o maçlar: 2022-2023 sezonu: Fenerbahçe- Beşiktaş: 2-4, Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-0. 2021-2022 sezonu: Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1. 2020-2021 sezonu: Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4, Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1. 2019-2020 sezonu: Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-1, Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0, 2018-2019 sezonu: Beşiktaş- Ankaragücü: 4-1.



        TAYYİP TALHA 6 AY YOK
        Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın 10. dakikasında sakatlanan genç stoper Tayyip Talha Sanuç'un durumu netleşti. Derbide çapraz bağ şüphesiyle oyundan alınan ve yerini Welinton'a bırakan Tayyip Talha'nın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. 23 yaşındaki stoper Bu sezon toplam 25 maçta forma giydi. Savunma hattının önemli isimlerinden biri olan Sanuç bu maçlarda toplam 3 gole imza attı.



            LEAO'NUN YERİNE ZANIOLO
            İtalyan medyasından flaş bir iddia... Serie A ekiplerinden Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Çizme basınındaki haberlere göre önümüzdeki sezon Milan ile son senesine girecek olan Leao astronomik bir transfer ücretiyle Milano'dan ayrılacak. Milan'ın Leao transferi sonrasındaki hedefinin ise Galatasaray'da forma giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo olduğu belirtildi. İtalyan devinin Zaniolo transferi için kesenin ağzını açacağı ve sezon sonunda transferi gerçekleştirmek için Galatasaray'ın kapısına dayanacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar İtalyan yıldız için Roma'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki Zaniolo'nun sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.



            GÜMRÜK'Ü MBAYE DIAGNE SIRTLADI
            Süper Lig'İN 27. haftasının kapanışında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Karagümrük, rakibini yıldız forveti Mbaye Diagne'nin 27'de attığı golle 1-0 mağlup etti. Diagne bu golle ligdeki gol sayısını 16'ya çıkardı. Karagümrük'te Biraschi 90+4'te kırmızı kart gördü. Konuk takım bu sonuçla 34 puana yükselirken, İstanbulspor 24 puanda kaldı.



            KANARYA'DA SICAK SAATLER
            Derbide 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de şampiyonluk yolunda alınan ağır yenilgi bardağı taşıran son damla oldu. Başkan Ali Koç ile Jorge Jesus arasında soğuk rüzgarların estiği belirtilirken Sarı-Lacivertli kulübün şu anki ana gündeminin ise bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı olduğu öğrenildi.

            RADİKAL KARARLAR ÇIKABİLİR
            Yönetim Kurulunun yapılacak olan toplantıda Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un geleceği hakkında ve son hafltalarda performansları düşen ve taraftarlar tarafindan eleştrilen bazı futbolcularla ilgili radikal kararlar alabileceği gelen haberler arasında. Yapılacak kritik toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu.

            ALPEREN'DEN DOUBLE-DOUBLE
            NBA'de Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a 134-109 yenildi. Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün 18 sayı, 5'i hücum olmak üzere 15 ribaunt, 5 asist, 3 blok, 2 top çalmayla double-double yaptı.

            BURAK'TAN VEDA MESAJI
            Fortuna Sittard'da oynayan Burak Yılmaz, Groningen maçında yuhalandı. Tecrübeli golcü sosyal medyadan, "Sevgili Sittard ailesi, sizin için oynamak bir onurdu. Her şey için teşekkürler" açıklaması yaptı.

            MESSİ GEÇEN SEZONU GEÇTİ
            Lionel Messi, PSG formasıyla geçen sezonki istatistiğini şimdiden geride bıraktı. Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezon 34 maçta 11 gol ve 15 asist yaparken, bu sezon 33 mücadelede 18 gol, 15 asist üretti.

            KARŞIYAKA 100'Ü SEVDİ
            Pınar Karşıyaka, hafta sonunda karşılaştığı Merkezefendi Basket'i109-101 yendi. Böylece Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 5 maçta 100 ve üzeri sayı atan tek takım oldu

            NECİP UYSAL'IN MUTLU GÜNÜ
            Beşiktaş kaptanlarından 32 yaşındaki Necip Uysal baba oldu. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Kaptanımız Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir kız bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Duru ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Duru bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz"ifadeleri kullanıldı.

            TARİH YAZACAĞINI HİSSETTİ
            F.Bahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta forma giyen Nathan Redmond, 1 gol 3 asistle maça damga vurdu. İkinci yarıda Amir Hadziahmetovic'in yerine oyuna dahil olan Redmond, maç öncesinde arkadaşına attığı mesajı kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Kadıköy'deki derbide 58, 62 ve 90+1. dakikalarda asist yapan, 75'te ise ceza sahası dışından klas bir gole imza atan Nathan Redmond'un arkadaşına, "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım" dediği görüldü. Maçın adamı seçilen Nathan Redmond'un bu paylaşımı sosyal medyada taraftarların beğenisini topladı.

            BARONİ: BİRAZ DAHA SAYGI LÜTFEN
            Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı orta sahası Cristian Baroni, 4-2'lik mağlubiyet sonrası "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen" paylaşımında bulundu. Baroni, Fener taraftarına da destek verdi.

            ÇBK MERSİN YARI FİNALDE
            ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin çeyrek final ikinci maçında konuk olduğu Çankaya Üniversitesi'ni 120- 61 yendi. Mersin seriyi 2-0 yaptı ve yarı finale yükselmeyi başardı.

            UEFA'DAN GÖREV ÇIKTI
            Türk hakem Neslihan Muratdağı, UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 6. Grup müsabakalarında görev alacak. Betül Nur Yılmaz Değermenci de yardımcı hakemlik yapacak.

            VALLADOLİD HOCAYI GÖNDERDİ
            La Liga'da Real Madrid'e deplasmanda 6-0 yenilen Real Valladolid'de Pacheta lakaplı teknik direktör Jose Rojo Martin görevinden alındı. Martin geçen yıl Valladolid'i 2. lig'den La Liga'ya taşımıştı.

            KUPADA ÇEYREK FİNAL HEYECANI
            Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Çeyrek finalin ilk maçında bugün MKE Ankaragücü ile Trabzonspor saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalin diğer maçlarında yarın Galatasaray ile Başakşehir, Perşembe günü de Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonucunda Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Sivasspor ile arasındaki çeyrek final müsabakası oynanmayacak. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre Sivas hükmen galip sayıldı ve doğrudan yarı finale yükseldi.

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