Trabzonspor ayrılığı KAP’a bildirdi!

Trabzonspor 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Vitor Hugo'nun ayrılığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın EC Bahia'ya kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

BUGÜN İMZA ATACAK

4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan ve 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazanan Vitor Hugo, ülkesinin takımı Bahia'ya imza atması bekleniyor. Brezilya'da transfer dönemi 3 Nisan tarihinde sona erecek.