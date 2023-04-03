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    • Spor
    • 03.04.2023 12:52
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    • 03.04.2023 12:52
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    Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi!

    Trabzonspor 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Vitor Hugo'nun ayrılığını KAP'a bildirdi. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın EC Bahia'ya kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor ayrılığı KAP’a bildirdi!

    Trabzonspor 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Vitor Hugo'nun ayrılığını KAP'a bildirdi.

    Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın EC Bahia'ya kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna duyurulur.

    BUGÜN İMZA ATACAK

    4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan ve 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazanan Vitor Hugo, ülkesinin takımı Bahia'ya imza atması bekleniyor. Brezilya'da transfer dönemi 3 Nisan tarihinde sona erecek.

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