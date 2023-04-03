Redmond - Cenk Tosun Fener'i yıktı! 10 kişi kalan Beşiktaş Kadıköy'de tarihi bir zafer aldı

BEŞİKTAŞ dev derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 yenerek tarihi bir skor elde etti. Maçın ilk tehlikesi F.Bahçe'den geldi. 8. dakikada Arda Güler ceza sahası içine girdi. Yüzde 100'lük gol pozisyonda topu Masuaku'ya nişanlayınca Fener mutlak bir golden oldu. 27'de Valencia kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Mert'e takıldı. 38'de Arda Güler, Onur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Valencia gole çevirdi: 1-0.
REDMOND'TAN RESİTAL
45+1'DE Aboubakar kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda zor olanı başardı ve golü bulamadı. 51'de Welinton'un Valencia'ya yaptığı müdahale sonrası hakem ikinci kez penaltı kararı verdi. Bu pozisyon sonrası Welinton oyundan atıldı. Topun başına geçen Valencia topu direğe nişanladı. 58'de Redmond'un ortasında Cenk kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1. 62'de Redmond'un pasıyla savunma arkasına sarkan Cenk Tosun takımını öne geçiren golü attı: 1-2. 75'te günün başarılı ismi Redmond muhteşem bir gole imza attı: 1-3. 90+2'de Aboubakar sahne aldı: 1-4. 90+5'te İrfan Can kapanış golünü attı: 2-4. Kara Kartal, Kadıköy'de tarih yazdı.
BİZİM YERİMİZ LİGİN ZİRVESİ
ATTIĞI golle Fenerbahçe'yi yıkan isimlerden biri olan Vincent Aboubakar derbi zaferini değerlendirdi. Kamerunlu yıldız, "10 kişi kalınca savaşmalısınız. Biz de onu yaptık. Bu takımın yeri zirve. Takım olarak bu noktaya gelmek için çok büyük bir çaba harcıyoruz" ifadesini kullandı.
TOSUN PAŞA'DAN BİR İLK!
BEŞİKTAŞ'IN yıldızı Cenk Tosun Kadıköy'de alev aldı! F.Bahçe ağlarını 2 kez havalandıran Cenk Tosun kariyerinde ilk kez Sarı-Lacivertliler'e gol attı. Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzadı. Derbide iki gol atan milli yıldız, Fenerbahçe maçında gol attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
KARTAL BUNU HEP YAPIYOR
BEŞİKTAŞ dün Fenerbahçe önünde tarihi bir galibiyete imza atarken, tarih de tekerrür etti. Siyah-beyazlılar'ın Kadıköy'deki son 3 galibiyeti de 10 kişiyle ve 4 golle geldi. Beşiktaş, 2004- 2005 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendi. 2020-2021 sezonunda ise Kartal ezeli rakibini yine aynı skorla geçti. Dün gece ise Kadıköy'de 4-2'lik skorla 3 puana uzanan taraf yine Kartal oldu.
ŞENOL GÜNEŞ SONUNDA BAŞARDI!
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu sonunda son buldu. Tecrübeli teknik adam, Kadıköy'de 15. maçında Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Güneş'in takımları, 15 maçta 1 kez kazanırken, 9 kez kaybetti.
REDMOND'TAN RESİTAL
45+1'DE Aboubakar kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda zor olanı başardı ve golü bulamadı. 51'de Welinton'un Valencia'ya yaptığı müdahale sonrası hakem ikinci kez penaltı kararı verdi. Bu pozisyon sonrası Welinton oyundan atıldı. Topun başına geçen Valencia topu direğe nişanladı. 58'de Redmond'un ortasında Cenk kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1. 62'de Redmond'un pasıyla savunma arkasına sarkan Cenk Tosun takımını öne geçiren golü attı: 1-2. 75'te günün başarılı ismi Redmond muhteşem bir gole imza attı: 1-3. 90+2'de Aboubakar sahne aldı: 1-4. 90+5'te İrfan Can kapanış golünü attı: 2-4. Kara Kartal, Kadıköy'de tarih yazdı.
BİZİM YERİMİZ LİGİN ZİRVESİ
ATTIĞI golle Fenerbahçe'yi yıkan isimlerden biri olan Vincent Aboubakar derbi zaferini değerlendirdi. Kamerunlu yıldız, "10 kişi kalınca savaşmalısınız. Biz de onu yaptık. Bu takımın yeri zirve. Takım olarak bu noktaya gelmek için çok büyük bir çaba harcıyoruz" ifadesini kullandı.
TOSUN PAŞA'DAN BİR İLK!
BEŞİKTAŞ'IN yıldızı Cenk Tosun Kadıköy'de alev aldı! F.Bahçe ağlarını 2 kez havalandıran Cenk Tosun kariyerinde ilk kez Sarı-Lacivertliler'e gol attı. Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzadı. Derbide iki gol atan milli yıldız, Fenerbahçe maçında gol attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
KARTAL BUNU HEP YAPIYOR
BEŞİKTAŞ dün Fenerbahçe önünde tarihi bir galibiyete imza atarken, tarih de tekerrür etti. Siyah-beyazlılar'ın Kadıköy'deki son 3 galibiyeti de 10 kişiyle ve 4 golle geldi. Beşiktaş, 2004- 2005 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendi. 2020-2021 sezonunda ise Kartal ezeli rakibini yine aynı skorla geçti. Dün gece ise Kadıköy'de 4-2'lik skorla 3 puana uzanan taraf yine Kartal oldu.
ŞENOL GÜNEŞ SONUNDA BAŞARDI!
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu sonunda son buldu. Tecrübeli teknik adam, Kadıköy'de 15. maçında Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Güneş'in takımları, 15 maçta 1 kez kazanırken, 9 kez kaybetti.