Kadıköt fatihi Beşiktaşlı Redmond! Üç asist yaptı, muazzam bir gol attı: Maçı aldı...

DEV derbiye Nathan Redmond damgasını vurdu. Maça yedek kulübesinde başlayan Redmond, 46'da Ghezzal'in yerine oyuna girdi. 58. dakikada sağ kanattan Cenk Tosun'un kafasına topu nişanlayan İngiliz futbolcu dönüşün fitilini ateşledi. Bu golden 4 dakika sonra ise nefis bir ara pasıyla Cenk'e 2. golü attırdı.
ŞİİR GİBİ BİR GOL KAYDETTİ
75. dakikada kendi yarı alanından topu sürerek çıkan Redmond, rakiplerini bir bir çalımladı. Kaleyi karşısına alan İngiliz futbolcu uzaktan köşeye nefis bir şut çekip Altay'ı yıktı: 1-3.
'BİR GOL DE AL SEN AT' DEDİ
RAKİBİN direncini kopartan Redmond, 90+2'de ise Vincent Aboubakar'a bir asist daha yaptı. Maçta asist hat-trick'i yapan Redmond bu sezon ligdeki 5. asistini yapmış oldu.
ÇOK KONSANTREYDİK DAĞILMADIK
MAÇ sonu konuşan Redmond, "Takımı ve herkesi tebrik ederim. Çok konsantreydik.
Penaltı ve kırmızı kartı düşünürsek, birlikte kaldık, dağılmadık.
İkinci yarı harika bir performans gösterdik ve Fenerbahçe karşısında maçı kazanmayı hak ettik.
Ben de üstüme düşeni yaptım" dedi.
8 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ
REDMOND, Süper Lig'de 3 kez fileleri sarsarken, 5 de asist yaptı. İngiliz futbolcu 8 gole etki etti.
JORGE JESUS'A GÖNDERME
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Jesus'un "Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor" açıklamasına, "Başarı için bir duruş gerek. Ayrıca futbol sahada oynanan bir oyundur" cevap verdi.
KARTAL'DAN PENALTI TEPKİSİ
F.BAHÇE maçın ilk yarısında penaltı kazandı. Arda Güler'in, Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kalmasına penaltı kararı veren hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterildi. Pozisyonun fotoğrafını paylaşan Beşiktaş, yapay zeka yerine 'Manuel atama' ile derbide görevlendirilen Halil Umut Meler için, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler" tweeti atıldı. Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş ise VAR hakemi Alper Ulusoy için, "ULUSOYSUZ" tweeti attı.
TALHA'DAN KÖTÜ HABER
BEŞİKTAŞ'TA 11. dakikada sakatlanıp çıkan Tayyip Talha Sanuç çapraz bağının yırtıldığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Cenk Tosun galibiyeti 23 yaşındaki stopere armağan ettiklerini ve sahalardan 6 ay uzak kalabileceğini söyledi.
ŞİİR GİBİ BİR GOL KAYDETTİ
75. dakikada kendi yarı alanından topu sürerek çıkan Redmond, rakiplerini bir bir çalımladı. Kaleyi karşısına alan İngiliz futbolcu uzaktan köşeye nefis bir şut çekip Altay'ı yıktı: 1-3.
'BİR GOL DE AL SEN AT' DEDİ
RAKİBİN direncini kopartan Redmond, 90+2'de ise Vincent Aboubakar'a bir asist daha yaptı. Maçta asist hat-trick'i yapan Redmond bu sezon ligdeki 5. asistini yapmış oldu.
ÇOK KONSANTREYDİK DAĞILMADIK
MAÇ sonu konuşan Redmond, "Takımı ve herkesi tebrik ederim. Çok konsantreydik.
Penaltı ve kırmızı kartı düşünürsek, birlikte kaldık, dağılmadık.
İkinci yarı harika bir performans gösterdik ve Fenerbahçe karşısında maçı kazanmayı hak ettik.
Ben de üstüme düşeni yaptım" dedi.
8 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ
REDMOND, Süper Lig'de 3 kez fileleri sarsarken, 5 de asist yaptı. İngiliz futbolcu 8 gole etki etti.
JORGE JESUS'A GÖNDERME
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Jesus'un "Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor" açıklamasına, "Başarı için bir duruş gerek. Ayrıca futbol sahada oynanan bir oyundur" cevap verdi.
KARTAL'DAN PENALTI TEPKİSİ
F.BAHÇE maçın ilk yarısında penaltı kazandı. Arda Güler'in, Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kalmasına penaltı kararı veren hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterildi. Pozisyonun fotoğrafını paylaşan Beşiktaş, yapay zeka yerine 'Manuel atama' ile derbide görevlendirilen Halil Umut Meler için, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler" tweeti atıldı. Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş ise VAR hakemi Alper Ulusoy için, "ULUSOYSUZ" tweeti attı.
TALHA'DAN KÖTÜ HABER
BEŞİKTAŞ'TA 11. dakikada sakatlanıp çıkan Tayyip Talha Sanuç çapraz bağının yırtıldığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Cenk Tosun galibiyeti 23 yaşındaki stopere armağan ettiklerini ve sahalardan 6 ay uzak kalabileceğini söyledi.