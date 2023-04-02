Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.04.2023 15:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2023 15:23
    ABONE OL

    Okan Buruk'a Zaniolo eleştirisi! Kararı yanlış

    Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u mağlup etti. Karşılaşmayı takvim.com.tr'de yorumlayan Görkem Ağgündüz, teknik direktör Okan Buruk'u Zaniolo kararı nedeniyle eleştirdi. İşte o yazı...

    takvim.com.tr
    Okan Buruk’a Zaniolo eleştirisi! Kararı yanlış

    Zaniolo kararı yanlış

    Galatasaray belki de hücumsal anlamda en etkisiz maçını oynadı Adana Demirspor karşısında. Bunun ortaya çıkmasında Oliveira - Mertens ikilisinin orta sahadaki verimsizliğinin etkisi büyüktü. Nitekim Okan Buruk da iki ismi birden oyundan aldı ikinci yarıda.

    Okan Buruk’a Zaniolo eleştirisi! Kararı yanlış

    Mertens'in yerine oyuna dahil olan Zaniolo, Yunus Akgün oyuna girene kadar sağ kanatta forma giyerken hem defansif hem de hücum anlamında yokları oynadı. Daha sonra Icardi'nin arkasına geçen İtalyan, topla çıkışlarıyla birçok tehlikeyi başlatan isim oldu.

    Okan Buruk’a Zaniolo eleştirisi! Kararı yanlış

    Ancak Okan Buruk maçın ardından Zaniolo'yu daha çok sağ kanatta izleyeceğimizi söyledi. Bu karar, sarı kırmızılıların defansif anlamda başına iş açabilir.

        Okan Buruk’a Zaniolo eleştirisi! Kararı yanlış

        Golden önce beş oyuncu değişikliğini de yapan Galatasaray, yine de rakip kalede tehlikeli pozisyon üretememişti. Ancak 86'da sahneye çıkan Midtsjö, 'Toni Kroosvari' bir gol atarak takıma hayat verdi.

        Okan Buruk’a Zaniolo eleştirisi! Kararı yanlış

        Maçın gizli kahramanlarından Rashica da hücumda olduğu kadar defansif aksiyonlarda da yer almasıyla alkışı hak etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Mega projelerde sona doğru!
        Haberler Spor Okan Buruk'a Zaniolo eleştirisi! Kararı yanlış
            loading
            SON DAKİKA