Okan Buruk’a Zaniolo eleştirisi! Kararı yanlış

Mertens'in yerine oyuna dahil olan Zaniolo, Yunus Akgün oyuna girene kadar sağ kanatta forma giyerken hem defansif hem de hücum anlamında yokları oynadı. Daha sonra Icardi'nin arkasına geçen İtalyan, topla çıkışlarıyla birçok tehlikeyi başlatan isim oldu.