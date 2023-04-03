Helal olsun size

merkezli depremlerle, herkesi duygulandırande imza atıldı. Depremden fazlasıylaetkilenen ve bir futbolcusunu da kaybedentakımı'nda büyük bir başarıya imza attı.yönetimindekiAS Vefa,'ndatüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Finalmaçında yine kendisi gibi deprem bölgesindengelentakımınayenilen As Vefa mücadelesi ve ortaya koyduğufutbolla