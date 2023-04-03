KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerle ülkemiz yasa boğulurken, herkesi duygulandıran başarı hikayesine de imza atıldı. Depremden fazlasıyla etkilenen ve bir futbolcusunu da kaybeden Kahramanmaraş AS Vefa U14 takımı Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Osman Köşe ve Mustafa Ümit Batan yönetimindeki AS Vefa, U14 Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Final maçında yine kendisi gibi deprem bölgesinden gelen Adıyaman'ın Kahta İdmanyurduspor takımına yenilen As Vefa mücadelesi ve ortaya koyduğu futbolla gönülleri şampiyonu oldu.
- Spor
- 03.04.2023 Gazete
Helal olsun size
Deprem felaketiyle sarsılan Kahramanmaraş’ın takımlarındanA S Vefa U14 takımı Türkiye Şampiyonası’nda çok büyük bir başarıya imza tarak ikinci oldu
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