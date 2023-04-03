21 yıl sonra gelen kabus! Trabzonspor kalesini gole kapatamıyor

Süper Lig'in 27. haftasında evinde ağırladığı Kayserispor'a 4-3'lük skorla mağlup olan Trabzonspor, bu sezon kalesini gole kapatmakta büyük sıkıntı yaşıyor. Şampiyon olarak tamamladığı geçtiğimiz sezonun 27. haftasında 51 gol atıp kalesinde sadece 20 gol gören Karadeniz Fırtınası, bu sezon ise 27. hafta itibariyle 45 gol atıp kalesinde ise 36 gol gördü.



Geçtiğimiz sezonun aynı haftasında yediği gol sayısından 16 gol fazla yiyen Trabzonspor, şu ana kadar oynadığı 26 lig maçının 12'sinde kalesini gole kapatırken, 14'ünde ise kalesinde gol gördü. En son 21 yıl önce 2001-02 sezonunda 5 maçı 4 gol ve üzerinde yiyerek kaybeden Trabzonspor uzun zaman sonra tekrar kötü bir istatistiğe sahip oldu.



SAVUNMA SOS VERİYOR

Trabzonspor zirveden bir hayli uzaklaşırken takım savunmasında büyük sıkıntılar çekiyor. Rakipleri çok kolay Trabzonspor ceza sahasına giriyor. Bordo-Mavililer kalesini savunamıyor.



FIRTINA İÇİN SEZONUN MAÇI!

Trabzonspor, A.Gücü ile yarın oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı. Bordo-Mavili teknik ekip ve futbolcular Ankaragücü maçına büyük önem veriyor.





