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    Ayrılık zamanı geldi! Sacha Boey...

    Fransız basınına konuşan Galatasaray’ın yıldız beki Sacha Boey, “Kariyer sezonumu yaşıyorum. Artık yeni bir adım atmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

    Ayrılık zamanı geldi
    Avrupa'dan birçok kulübün transfer radarında bulunan Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Fransa'dan L'Equipe gazetesine samimi bir röportaj verdi. Kariyerinde artık eşik atlama vaktinin geldiğini dile getiren futbolcu, "Türkiye'de iniş ve çıkışı yaşadım. Ama artık istikrarlıyım. Sanırım yeni bir adım atmanın zamanı geldi. Neler olacağını görmek için sezon sonunun gelmesi gerekiyor" diye konuştu. Boey, ligi şampiyon tamamlamayı çok istediklerini ifade etti.
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    Haberler Spor Ayrılık zamanı geldi! Sacha Boey...
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