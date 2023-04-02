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    Trabzon gol düellosu şeklinde geçen maçta Kayseri’ye kaybetti

    58. saniyede Emrah’ın golüyle geriye düşen Fırtına, Gomez ile eşitliği yakaladı. Kayseri, Thiam’ın golüyle ilk yarıyı önde kapattı. 48’de Mensah ile farkı 2’y e çıkartan Kayserispor’a A.Ömür ve Bardhi ile karşılık veren Trabzon umutlandı. Perdeyi 64. dakikada Mane kapattı...

    4 yanı hüsran

    Son şampiyon Trabzonspor, Kayserispor'a evinde 4-3 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Kayserispor henüz 58. saniyede Emrah Başsan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Trabzonspor bu gole 2 dakika sonra Maxi Gomez ile karşılık verdi: 1-1... Konuk Kayserispor, 20. dakikada yıldız oyuncusu Mame Thiam ile yeniden öne geçti: 1-2.



    MARKOVIC DİREKLERE TAKILDI
    Kayseri 48. dakikada Mensah'ın penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 50. dakikada farkı 1'e indiren golü attı. Bordo-Mavililer'de oyuna sonradan giren Kuzey Makedonyalı yıldız Enis Bardhi, 54. dakikada penaltıdan attığı golle maça denge getirdi. Kayserispor'da sahneye 63. dakikada çıkan Carlos Mane, takımının sahadan 4-3 galibiyetle ayrılmasını sağladı. Öte yandan Trabzonspor'da Markovic iki yarıda da direkleri geçemedi. Yıldız oyuncunun iki şutu direkten geri geldi. Trabzon 44 puanda kalırken Kayseri 41 puana yükseldi.



    TARAFTARLARIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜM
    Trabzonspor'u çalıştıran Orhan Ak, 4-3 kaybettikleri Kayserispor maçının ardından açıklamalar yaptı. Üzgün olduklarını vurgulayan Ak, "Ramazan ayında buraya gelen, bizi destekleyen taraftarımızı mutlu edemedik. Yeni başkanımız ve yönetimimize hoş geldin hediyesi vermek istemiştik. İlk yarıda iyi savunma yapamadık. Maçın başında yediğimiz gol bizi etkiledi. Biz geri çevirmeye çalıştık. İkinci yarı erken gol yedik. 3-1'e rağmen oyuna döndük. 3-3'ü yakaladık. Oyun bize dönmüştü. 4-3'ten sonra rakip savunmaya geçti. Savunmayı aşamadık. Bu sayfayı kapatıp bir sonraki maça odaklanacağız" dedi.



        2.5 YIL SONRA 4 GOL YEDİ!
        Trabzon 2020 yılının Ekim ayından bu yana ilk kez evindeki bir Süper Lig maçında 4 gol yedi. Kayseri 6 yıl sonra Trabzon'da kazandı.



        YUSUF'A PROTESTO
        Kayseri maçının ilk yarısında görev alan Yusuf Yazıcı formsuz görüntüsüyle taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar pas hatası yapan ve isteksiz bir görüntü veren yıldız oyuncuyu ıslıkladı. Yıldız futbolcu 2. yarının başında oyundan çıktı.



        ENİS BARDHİ'DEN İÇ SAHADA SİFTAH
        Fırtına'da forma giyen Enis Bardhi, Trabzonspor formasıyla iç sahadaki ilk golünü Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında attı. Kayserispor ile oynanan lig maçında penaltıdan ağları havalandıran Kuzey Makedonyalı futbolcu, bu golle birlikte takımı adına bu sezonki 6. golünü attı.



            TRABZONSPOR DİREKLERİ DÖVDÜ
            Karadeniz ekibi, Kayserispor maçında yine direklere takıldı. Trabzonspor'da Lazar Markovic'in iki topu direkten döndü. Böylece Bordo-Mavililer'in bu sezon direkten dönen top sayısı 14'e yükseldi.



            SÜLEYMAN CEBECİ İLK KEZ KADRODA
            Trabzon'un 19 yaş altı takımında oynayan ve gelecek vadeden futbolcusu Süleyman Cebeci, Kayseri maçıyla birlikte ilk kez kadroya girdi. Ayrıca Fırtına'da Gaziantep FK'dan transfer edilen Sırp oyuncu Lazar Markovic de ilk kez ilk 11'de başlayıp 72 dakika oynadı.

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