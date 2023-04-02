Trabzon gol düellosu şeklinde geçen maçta Kayseri’ye kaybetti





TARAFTARLARIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜM

Trabzonspor'u çalıştıran Orhan Ak, 4-3 kaybettikleri Kayserispor maçının ardından açıklamalar yaptı. Üzgün olduklarını vurgulayan Ak, "Ramazan ayında buraya gelen, bizi destekleyen taraftarımızı mutlu edemedik. Yeni başkanımız ve yönetimimize hoş geldin hediyesi vermek istemiştik. İlk yarıda iyi savunma yapamadık. Maçın başında yediğimiz gol bizi etkiledi. Biz geri çevirmeye çalıştık. İkinci yarı erken gol yedik. 3-1'e rağmen oyuna döndük. 3-3'ü yakaladık. Oyun bize dönmüştü. 4-3'ten sonra rakip savunmaya geçti. Savunmayı aşamadık. Bu sayfayı kapatıp bir sonraki maça odaklanacağız" dedi.