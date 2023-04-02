Trabzon gol düellosu şeklinde geçen maçta Kayseri’ye kaybetti

Son şampiyon Trabzonspor, Kayserispor'a evinde 4-3 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Kayserispor henüz 58. saniyede Emrah Başsan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Trabzonspor bu gole 2 dakika sonra Maxi Gomez ile karşılık verdi: 1-1... Konuk Kayserispor, 20. dakikada yıldız oyuncusu Mame Thiam ile yeniden öne geçti: 1-2.
MARKOVIC DİREKLERE TAKILDI
Kayseri 48. dakikada Mensah'ın penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 50. dakikada farkı 1'e indiren golü attı. Bordo-Mavililer'de oyuna sonradan giren Kuzey Makedonyalı yıldız Enis Bardhi, 54. dakikada penaltıdan attığı golle maça denge getirdi. Kayserispor'da sahneye 63. dakikada çıkan Carlos Mane, takımının sahadan 4-3 galibiyetle ayrılmasını sağladı. Öte yandan Trabzonspor'da Markovic iki yarıda da direkleri geçemedi. Yıldız oyuncunun iki şutu direkten geri geldi. Trabzon 44 puanda kalırken Kayseri 41 puana yükseldi.
TARAFTARLARIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜM
Trabzonspor'u çalıştıran Orhan Ak, 4-3 kaybettikleri Kayserispor maçının ardından açıklamalar yaptı. Üzgün olduklarını vurgulayan Ak, "Ramazan ayında buraya gelen, bizi destekleyen taraftarımızı mutlu edemedik. Yeni başkanımız ve yönetimimize hoş geldin hediyesi vermek istemiştik. İlk yarıda iyi savunma yapamadık. Maçın başında yediğimiz gol bizi etkiledi. Biz geri çevirmeye çalıştık. İkinci yarı erken gol yedik. 3-1'e rağmen oyuna döndük. 3-3'ü yakaladık. Oyun bize dönmüştü. 4-3'ten sonra rakip savunmaya geçti. Savunmayı aşamadık. Bu sayfayı kapatıp bir sonraki maça odaklanacağız" dedi.