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    Teknik patron Jesus derbi maçının taktiğini belirledi

    Sarı-Lacivertliler zorlu maça üçlü savunmayla çıkacak. Kanatları iyi kapatan Kara Kartal’a karşı ortadan hücum edilecek ve defansın göbeği zorlanacak.

    Fener ortadan vuracak
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    Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'nin Kadıköy'de uygulayacağı strateji belli oldu. Sarı-Lacivertli ekibin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un, bu maçta da takımını 3'lü savunma ile oynatması bekleniyor. Ancak en önemlisi Portekizli teknik adamın bu maçta nasıl bir taktik ile oynayacağı. Gelen bilgilere göre; Jesus, bu kritik derbide Beşiktaş'ın zaaflarının üzerine gitmek isteyecek. Beşiktaş'ın maç kasetlerini izleyen Jesus, Siyah-Beyazlı ekibin kanatları iyi savunduğunu tespit etti. Buna karşın savunmanın göbeğinde Beşiktaş'ın zaafı olduğunu da gören Portekizli teknik adam, rakibinin bu zayıf tarafının üzerine gitme kararı aldı. Özellikle Beşiktaş'ın stoperi Colley'in bu bölgede ciddi zaaf gösterdiği tespit edilmiş durumda. Fenerbahçe, hücumda topları kanatlardan getirse de en kısa yoldan topu ortaya çevirip Beşiktaş'ın bu zaafından yararlanmaya çalışacak. Yine Fenerbahçe rakip yarı alanda çabuk ve isabetli paslarla Beşiktaş'ın savunma göbeğindeki zaafları kullanmak isteyecek. Fenerbahçe, savunmadaki ilk hedefi ise derbide oynaması beklenen Rachid Ghezzal'e boş alan bırakmamak olacak.



    JESUS TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK
    Alanya deplasmanında kırmızı kart gören Jorge Jesus, bugünkü derbide kulübede değil tribünde olacak. Portekizli teknik adam derbideki tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı.



    FENER'DE SARI ALARM
    Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, derbide kart görmeleri durumunda VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımı yalnız bırakacak.



        TEK İHTİMALLİ DERBİ
        Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye tanıklık edecek. Fenerbahçe, saat 20.30'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Gerek Fenerbahçe gerekse de Beşiktaş zirve mücadelesinin içinde kalabilmek için galibiyetten başka bir alternatif düşünmüyor. Bu açıdan her iki takımın da kazanmak için her şeyini ortaya koyacağı bir maç futbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, derbide forma giyebilecek. Sarı-lacivertliler'de sakatlıkları bulunan Lincoln, Oosterwolde, King, Peres ve Batshuayi, zorlu müsabakada olmayacak. Beşiktaş'ta sakatlığı süren Dele Alli dışında Rosier ve Saiss de kadroda yok.

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        Haberler Spor Teknik patron Jesus derbi maçının taktiğini belirledi
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