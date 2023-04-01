Orhan Ak gözüne Süper Lig’de ilk 3 sırayı ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kestirdi





YOL KAZASI İSTEMİYOR!

Bordo-Mavili takımın başında vekaleten çıktığı ilk maçta Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Ak, bugün Kayserispor maçında resmi olarak teknik sorumlu unvanı ile görev yapacak. 29. haftadaki Beşiktaş derbisi öncesinde Kasımpaşa maçını da kazanıp derbiye çok daha güçlü çıkmanın planlarını yapan Ak, sezon sonu ilk 3 içinde olmak istiyor. Oyuncularını da bu yönde motive eden genç teknik adam, Kayserispor maçında kesinlikle kaza istemiyor. Orhan Ak, oyuncularına da rakiplerinin artı ve eksilerini anlatıyor.