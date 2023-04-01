Orhan Ak gözüne Süper Lig’de ilk 3 sırayı ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kestirdi

Kısa bir süre önce Trabzonspor'da başkanlık koltuğuna oturan Ertuğrul Doğan sezon sonuna kadar Orhan Ak'la yola devam kararı almıştı. Bu karar sonrası ekibiyle beraber bir hedef belirleyen genç hocanın gözünü ligde ilk 3'e ve Türkiye Kupası'na diktiği öğrenildi.
YOL KAZASI İSTEMİYOR!
Bordo-Mavili takımın başında vekaleten çıktığı ilk maçta Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Ak, bugün Kayserispor maçında resmi olarak teknik sorumlu unvanı ile görev yapacak. 29. haftadaki Beşiktaş derbisi öncesinde Kasımpaşa maçını da kazanıp derbiye çok daha güçlü çıkmanın planlarını yapan Ak, sezon sonu ilk 3 içinde olmak istiyor. Oyuncularını da bu yönde motive eden genç teknik adam, Kayserispor maçında kesinlikle kaza istemiyor. Orhan Ak, oyuncularına da rakiplerinin artı ve eksilerini anlatıyor.
"HER TAKIMI YENEBİLİRİZ"
Ligin geri kalan bölümünde Trabzonspor adına en iyisini yapmak için mücadele edeceklerini söyleyen genç hocanın, "Biz kalitemizi ortaya koyduğumuzda her takımı yeneriz" dediği de gelen bilgiler arasında.