Fenerbahçe, Jorge Jesus ile masaya oturdu





Görüşme sonrasında gelen haberlere göre Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile sözleşme uzatmaya daha sıcak baktığı ifade ediliyor. Sarı- Lacivertli kurmayların Jesus'la 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istedikleri de gelen haberler arasında. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun tamamı, Jorge Jesus'un Süper Lig'i artık çok iyi tanıdığı, gelecek sezon bu sezonkinden bile daha iyi performans göstereceğine kanaat getirmiş durumdalar.