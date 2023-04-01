Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Lig bitmedi karar değişebilir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un kalan maçlarda hükmen mağlup sayılması yönündeki karar ve Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan Çebi, "Mevcut durumun yürümesini isteyenler tamamen puan odaklılar. O gün konuşmayanlar, bugün de konuşmasınlar" dedi.



TFF'YE MESAJLAR VERDİ

Siyah-beyazlılar'ın 1 numaralı ismi, Türkiye Futbol Federasyonu'na mesaj verirken, "TFF karar aldı. Ama bu değişebilir. Çünkü daha lig bitmedi. Biz değiştirilmesini talep ediyoruz. Şu anki durumu adil bulmuyoruz. 7 tane kulübün 1-2 tanesi puan olarak avantajlı gözükse dahi diğer 5-6 tanesinin menfaatlenmemesine ve kısmen zarar görmelerine rağmen adaletin bu olmadığını söylemeleri çok ilginçtir" diye konuştu.



SONUNA KADAR GİDERİM

Kararlı duruş göstermeye devam edeceklerinin altını çizen Beşiktaş Başkanı, "UEFA'nın hükmünü yok sayıyorsunuz. Bu kararı neye dayandırıyorsunuz? Geçmişteki kararlar referans gösteriliyor. Geçmişte alınan kararlarla bir ülke, federasyon, idare edilemez. Sonuna kadar gideceğim. Bu 3-4 takım meraklıysa, sahamdaki maçları deplasmanda oynayacağım desin. Adaletten söz ediliyorsa şartlar eşit olmalı" ifadesini kullandı.

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