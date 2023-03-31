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    Vıtor Hugo Bahia’da! Fırtına 2 milyon Euro kazanacak

    Trabzonspor'a 2020 yılında transfer olan ve Bordo- Mavili forma altında 2 Süper Kupa, bir Türkiye Kupası ve bir de şampiyonluk kupası kazanan 31 yaşındaki tecrübeli stoper Vitor Hugo, ülkesinin takımlarından Bahia'ya transfer oldu. Trabzonspor, 31 yaşındaki yıldızın Bahia’ya satışından 2 milyon euro kazanacak.

    Vıtor Hugo Bahia’da

    Trabzonspor'a 2020 yılında transfer olan ve Bordo- Mavili forma altında 2 Süper Kupa, bir Türkiye Kupası ve bir de şampiyonluk kupası kazanan 31 yaşındaki tecrübeli stoper Vitor Hugo, ülkesinin takımlarından Bahia'ya transfer oldu. Brezilya'da 3 Nisan tarihinde sona erecek olan transfer dönemi öncesi kulüpler arasındaki yazışmaların tamamlandığı ve Trabzonspor'un bu transferden 2 milyon Euro bonservis kazanacağı öğrenildi. Ancak oyuncunun 3 sezon önce transfer edildiği Palmeiras kulübüne toplamda ödenecek olan 3.2 milyon Euro'luk bonservis rakamının son taksiti olan 800 bin Euro'da Ekim ayına kadar bu kulübe ödenecek. Sözleşmesindeki sonraki satıştan pay ise transfer edilen rakamın altında bir rakama satışı gerçekleştiği için ödenmeyecek. Transferin hem Trabzonspor'un ekonomik anlamda sıkışık olması hem de oyuncunun annesinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ülkesine gitmek istemesinden dolayı hızlı bir şekilde gerçekleştiği belirtildi. Vitor Hugo bu sezon 31 maçta forma giyerken 3 kez de fileleri sarsmayı başardı.



    99 MAÇTA 9 GOLÜ VAR
    Trabzonspor forması altında 99 maça çıkan Vitor Hugo'nun 9 golü bulunuyor. Brezilyalı yıldız futbolcu, Palmeiras takımından 3.2 milyon euro bedelle bordo-mavililere transfer olmuştu.

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