Fenerbahçeli yıldıza Fransa’dan 3 talip!

Fenerbahçe bir yandan Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer taraftan da gelecek sezon için planlama yapmayı sürdürüyor. Sarı-Lacivertli takımda forma giyen futbolculara da transfer teklifleri de gelmeye devam ediyor. İşte yaşanan son gelişmeler ve tüm detaylar….
TEKLİFLER GELMEYE DEVAM EDİYOR
Jorge Jesus yönetiminde Beşiktaş ile oynayacağı derbi maça hazırlanan Fenerbahçe, Süper Lig'de topladığı 54 puanla 2.sırada yer alıyor.
SZALAI, AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDA
Fenerbahçe'nin savunma hattındaki önemli isimlerinden biri olan Attila Szalai, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında bulunuyor.