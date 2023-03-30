Fenerbahçeli yıldıza Fransa’dan 3 talip!

BABA SZALAI'NİN TRANSFER YORUMU

Baba Szalai, "Oğluma birkaç yıl daha Fener'de kalması gerektiğini söyledim. Bence transfer yapmak için çok erken. Kulübü gelişimine büyük katkı sağladı. Burada kendini biraz daha geliştirip sonra başka bir takıma giderse daha kazançlı olur" ifadesini kullanmıştı.