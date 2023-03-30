Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.03.2023 16:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2023 17:05
    ABONE OL

    Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan 3 talip!

    Fenerbahçe bir yandan Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer taraftan da gelecek sezon için planlama yapmayı sürdürüyor. Sarı-Lacivertli takımda forma giyen futbolculara da transfer teklifleri de gelmeye devam ediyor. İşte yaşanan son gelişmeler ve tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Fenerbahçeli yıldıza Fransa’dan 3 talip!

    Fenerbahçe bir yandan Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer taraftan da gelecek sezon için planlama yapmayı sürdürüyor. Sarı-Lacivertli takımda forma giyen futbolculara da transfer teklifleri de gelmeye devam ediyor. İşte yaşanan son gelişmeler ve tüm detaylar….
    Fenerbahçeli yıldıza Fransa’dan 3 talip!

    TEKLİFLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

    Jorge Jesus yönetiminde Beşiktaş ile oynayacağı derbi maça hazırlanan Fenerbahçe, Süper Lig'de topladığı 54 puanla 2.sırada yer alıyor.

    Fenerbahçeli yıldıza Fransa’dan 3 talip!

    SZALAI, AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDA

    Fenerbahçe'nin savunma hattındaki önemli isimlerinden biri olan Attila Szalai, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında bulunuyor.
        Fenerbahçeli yıldıza Fransa’dan 3 talip!

        FRANSA'DAN 3 TALİBİ ÇIKTI

        Macaristan Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Sarı-Lacivertli stopere Fransa'dan 3 kulüp yakından ilgi gösteriyor.
        Fenerbahçeli yıldıza Fransa’dan 3 talip!

        PERFORMANSIYLA FRANSIZLAR'I ETKİLEDİ

        Bu sezon Fenerbahçe'de 39 maçta forma giyen ve 2 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Szalai'ye ilgi gösteren kulüpler belli oldu.

        Fenerbahçeli yıldıza Fransa’dan 3 talip!

        HANGİ KULÜPLER SZALAI'Yİ İSTİYOR?

        Ligue 1 ekiplerinden Nice, Rennes ve Marsilya, Macar savunmacıyı yakından takip etmeye devam ediyor.
            Fenerbahçeli yıldıza Fransa’dan 3 talip!

            BULGARİSTAN MAÇINI İZLEDİLER

            Söz konusu 3 kulübün yetkilileri Macaristan'ın Bulgaristan ile oynadığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmayı izledi. Bu maçta bilindiği üzere Attila Szalai 90 dakika görev yaptı.
            Fenerbahçeli yıldıza Fransa’dan 3 talip!

            SZALAI'NIN BULGARİSTAN MAÇI PERFORMANSI

            25 yaşındaki Attila Szalai, Bulgaristan karşılaşmasında 122 kez topla buluştu. 112 kez olumlu pas yapan ve pas isabetinde yüzde 85.7 oran yakalayan futbolcu, 1 kez de şut çekti. Orban ve Lang ile birlikte 3'lü savunma oynamaya alışkın olan Szalai, başarılı performansıyla ülkesinde alkış aldı.
            Fenerbahçeli yıldıza Fransa’dan 3 talip!

            SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

            Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Sarı-Lacivertliler, Szalai'yi Apollon Limassol'dan 2021'de transfer etmişti.

                Fenerbahçeli yıldıza Fransa’dan 3 talip!

                20 MİLYON EURO HEDEFLENİYOR

                Sol bek ve stoper pozisyonlarında oynayabilen Attila Szalai için Fenerbahçe Başkan Ali Koç, en az 20 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

                Fenerbahçeli yıldıza Fransa’dan 3 talip!

                INTER VE MILAN İLE DE ANILMIŞTI

                Inter, Milan ve West Ham United ile transferde adı sıkça anılan Attila Szalai'nin babası, oğlunun geleceği hakkında dikkati çeken ifadelere imza atmıştı.

                Fenerbahçeli yıldıza Fransa’dan 3 talip!

                BABA SZALAI'NİN TRANSFER YORUMU

                Baba Szalai, "Oğluma birkaç yıl daha Fener'de kalması gerektiğini söyledim. Bence transfer yapmak için çok erken. Kulübü gelişimine büyük katkı sağladı. Burada kendini biraz daha geliştirip sonra başka bir takıma giderse daha kazançlı olur" ifadesini kullanmıştı.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Kılıçdaroğlu vetocu Sezer’i ziyaret etti
                Haberler Spor Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan 3 talip!
                    loading
                    SON DAKİKA