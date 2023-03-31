Şenol Güneş’in Kadıköy kabusu! Tecrübeli çalıştırıcının Kadıköy karnesi kırıklarla dolu





Şenol Güneş'in bu istatistiği Beşiktaş'a gönül verenlerin moralini az da olsa bozarken, tecrübeli teknik adam bu kez şeytanın bacağını kırmaya çalışacak. Takımını galibiyet parolası ile derbiye hazırlayan tecrübeli teknik adam, bu zorlu maçı kazanarak takımının hem zirve hem de 2.'lik yarışında daha iddialı bir konumda olmasını hedefliyor. Derbi öncesi hazırlık maçında Ümraniye önünde alınan yenilgiyi çok da önemsemeyen Güneş, hücum ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor.

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