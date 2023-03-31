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    Şenol Güneş’in Kadıköy kabusu! Tecrübeli çalıştırıcının Kadıköy karnesi kırıklarla dolu

    Tecrübeli çalıştırıcının Kadıköy karnesi kırıklarla dolu... Şenol hoca; Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın başındayken Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı 10 lig maçında 6 yenilgi, 4 de beraberlik aldı.

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    Güneş’in Kadıköy kabusu

    Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta can sıkıcı bir istatistik ortaya çıktı. İstatistiğin sahibi ise teknik direktör Şenol Güneş... Tecrübeli teknik adam 5'i Trabzonspor, 1'i Bursaspor, 4'ü Beşiktaş'ta olmak üzere toplam 10 kez Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Güneş bu 10 maçta galibiyet yüzü görmedi. 4 maçta berabere kalırken 6 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Şenol Güneş, daha önce Beşiktaş'ın hocası olarak Kadıköy'de çıktığı 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik almıştı.



    Şenol Güneş'in bu istatistiği Beşiktaş'a gönül verenlerin moralini az da olsa bozarken, tecrübeli teknik adam bu kez şeytanın bacağını kırmaya çalışacak. Takımını galibiyet parolası ile derbiye hazırlayan tecrübeli teknik adam, bu zorlu maçı kazanarak takımının hem zirve hem de 2.'lik yarışında daha iddialı bir konumda olmasını hedefliyor. Derbi öncesi hazırlık maçında Ümraniye önünde alınan yenilgiyi çok da önemsemeyen Güneş, hücum ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor.

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    Haberler Spor Şenol Güneş’in Kadıköy kabusu! Tecrübeli çalıştırıcının Kadıköy karnesi kırıklarla dolu
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