İspanyol basınından bomba iddia: Fener Hazard’a kafayı taktı

Fenerbahçe'nin Eden Hazard'a olan ilgisi bitmek bilmiyor. Fransız basını Kanarya'nın Eden Hazard'a olan ilgisini bir kez daha haber yaptı. Haberde "Fenerbahçe Hazard'a kafayı takmış durumda" yorumuna da yer verildi. Real'in Eden Hazard'ı göndermeyi amaçladığı ve en çok isteyen kulübün de Fenerbahçe olduğu ifade ediliyor.