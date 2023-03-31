Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fırtına'nın Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres ülkesine dönüyor

    Fırtına’nın diğer Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres de ülkesine dönmek için farklı takımlarla görüşmeler yapıyor. İşte sizler için derlediğimiz 31 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Peres de yolcu!

    Trabzonspor'un 33 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Bruno Peres'in de ülkesinde sona erecek olan transfer dönemine kadar, Brezilya'ya dönebileceği öğrenildi. Menajerinin burada kulüp baktığı tecrübeli oyuncunun teklif getirmesi durumunda Trabzonspor da maaş yükünden kurtulmak için gerekli kolaylığı sağlama düşüncesinde. Ancak henüz Trabzonspor'a Bruno Peres için resmi bir teklif gelmediği kalan süre içerisinde bu teklifin gelmesi durumunda değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.



    ANADOLU EFES'İN PLAY-OFF İNADI!
    Euroleague'in 32. haftasında Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya üçüncü periyotta büyük üstünlük kurup mağlup etti: 86-67. 16. galibiyetini alan ve İlk 8 sıraya girmek için çabalayan temsilcimiz, kalan iki maç öncesi umudunu korudu. Lacivert-Beyazlılar, 6 Nisan'da Fenerbahçe'ye konuk olacak, 14 Nisan'da ise Monaco'yu ağırlayacak.



    KİMSE CÜRET EDEMEZ
    Ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un kalan maçlarda hükmen mağlup sayılması yönündeki karara başta Beşiktaş olmak üzere bazı kulüplerden tepki geldi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, 4 kulübün TFF ile aynı görüşte olduğunu, 7 kulübün ise maçların iptal edilmesini istediğini söyledi. A Spor'a konuşan Kayserispor ve Konyaspor başkanları bu konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Toplantıya katılmadım. Maçların geçersiz sayılmasının gündeme getirilmesi bile kabul edilemez. Böyle bir şeye kimse cüret bile edemez. Benim deplasmanda aldığım 6 puanımı mı silecekler?" dedi. Konya Başkanı Fatih Özgökçen ise "Bana göre oynanmış maçlar oynanmıştır. 90 dakika ter akıtılmış ve sahada sonuç alınmış. Fikrim, mevcut kararın devam etmesi" dedi.



        Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor ile Altay, İstanbul'da Pendik Stadyumu'nda karşılaştı. 6 golün atıldığı, 2 penaltının verildiği ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçı İzmir ekibi 4-2 kazandı. Altay'ın efsane golcüsü Marco Paixao 1'i penaltıdan 3 gol atarak hat-trick yaptı. Bu sonuçla Siyah-Beyazlılar puanını 28'e yükseltirken, Dadaşlar 25 puanda kaldı. 3 Nisan'da Altay, Sakarya'yı ağırlayacak, Erzurum ise Eyüp'e konuk olacak.



        BEŞİKTAŞ'I ÇOK İYİ ÇALIŞTIK
        Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai derbi öncesi Beşiktaş'ın analizini yaptıklarını ve buna yönelik hazırlandıklarını söyledi. Szalai, "Rakibin güçlü yanlarını biliyoruz. Ofansif noktada kaliteli isimlere sahip. Bunu Beşiktaş özelinde konuşmamak lazım. Türkiye'deki diğer takımlarda da kaliteli oyuncular mevcut. Neler yaptığımızı size açıklamayacağım. Rakibi iyi şekilde analiz ettik. Beşiktaş'a iyi çalıştık. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlamış olacağız" dedi. Szalai, savunma örgüsünde kendisine eşlik eden takım arkadaşlarının sık sık değişmesinin problem oluşturmadığını dile getirerek, "Takımda çok fazla kaliteli oyuncu mevcut. Kaliteli oyuncu ile karakterli oyuncular mevcut. Ben de bu takımın parçası olduğum için mutlu hissediyorum. Defansta da kaliteli oyuncular var. Bana göre problem teşkil etmiyor" ifadelerini kullandı.



        OSAYI İÇİN LENS İDDİASI
        Kanarya'nın Nijeryalı yıldızı Osayi Samuel, Fransızlar tarafından markaj altında... Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'in 25 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda harekete geçeceği ve Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi. Bu sezon 17 lig maçında forma giyen Osayi'nin 1 asisti bulunuyor. Nijeryalı yıldız, 2021 yılında QPR'den 508 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.



            YİNE DERBİ YİNE ÜÇLÜ DEFANS
            Fenerbahçe'nin pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbide hangi sistemle sahada olacağı büyük bir merak konusuydu. Fenerbahçe, bu sezon tüm zorlu maçlarda ve derbilerde 3'lü sistemle sahada yer almıştı. Samandıra'dan gelen bilgilere göre; Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Jorge Jesus sürpriz yapmayacak ve derbide takımını 3-4-3 sistemi ile sahaya sürecek. Jesus'un idmanlarda sürekli olarak 3'lü savunmayı denediği belirtiliyor. Üçlü savunmada Serdar Aziz-Samet Akaydın-Attila Szalai üçlüsünün yer alacağı da gelen haberler arasında.



            FENER KARTAL'A BİLENİYOR
            Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İlk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.



            RASHICA 11'DE ZANIOLO KULÜBEDE
            Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, 3 puan parolasıyla hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk 11'ini büyük ölçüde şekillendirmeye başladı. Cimbom'un teknik patronu, son haftalardaki artan formuyla dikkati çeken ve 20 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergileyen Milot Rashica ile ilgili kararını verdi. Buruk, Kosovalı futbolcuyu ilk 11'de kullanmaya devam edecek. Öte yandan transferiyle Avrupa'da ses getiren Nicolo Zaniolo ise fiziksel açıdan henüz beklenen seviyede olmadığı için yedekler arasında yer alacak. Cimbom, İtalyan yıldızın ilk 11 seviyesinde olması için oyuncuya özel bir program da uyguluyor. Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor maçı öncesinde 60 puanla ligde zirvede bulunuyor.

            DERBİYE MANUEL ATAMA
            Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Haftanın hakemlerinin atamasında derbi dışındaki atamalar dijital, derbi hakemi ise manuel olarak belirlendi. TFF ve MHK, 'Dijital Atama Yönetimi'ni sezon başında yürürlüğe koymuş ve devrim niteliğinde olan yeniliği başlatmıştı. Bu sezon ilk kez bir maçın hakemi ilk kez manuel olarak atandı. MHK, bu sezon 4 dev maçta da Halil Umut Meler'e görev verdi. Elinde derbi maç yönetecek başka bir hakemi olmadığını düşünen Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemini bu yüzden manuel atamayla belirledi.

            MORUTAN TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK
            Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve İtalyan ekibi Pisa'da kiralık olarak forma giyen Olimpiu Morutan'ın transfer durumuyla ilgili, Rumen oyuncunun menajeri Ioan Becali'den çarpıcı açıklamalar geldi. Becali, İtalya'da birçok talibi bulunan Morutan'ın Galatasaray'a dönme ihtimalinin olmadığını söylerken, "Morutan'a çok ilgi var ve büyük olasılıkla İtalya'da kalacak ama kesinlikle Türkiye'ye dönmeyecek. Pisa'nın satın alma opsiyonunu kullanıp kullamadığını gördüğümüzde resim daha net olacak" dedi.

            ASLAN İFTARDA
            G.Saray Futbol Takımı, antrenman sonrasında iftar yemeğinde buluştu. Düzenlenen yemeğe Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Aslan bugün Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

            ANGEL DI MARIA'DAN KÖTÜ HABER
            İtalyan basını, kariyerine Juventus'ta devam eden Angel Di Maria ile ilgili bir iddia ortaya attı. Transferde Galatasaray ile de anılan 35 yaşındaki futbolcunun, mevcut kulübü Juventus ile sözleşme uzatmaya yakın olduğu öne sürüldü. Bu sezon Serie A'da 24 maçta 8 gol 7 asist üreten Arjantinli futbolcu daha önce PSG, Manchester United, Real Madrid, Benfica ve Rosario'da forma giymişti.

            GALATASARAY'DA ÇOK İYİ YERLERE GELECEKLER
            Amatör Lig takımlarından Beylikdüzüspor'un 10 ve 12 yaşlarındaki gelecek vaat eden 3 genç futbolcusu sergiledikleri başarılı performans nedeniyle Galatasaray'a transfer oldu. 2013 doğumlu Kerem İşçigik ile 2011 doğumlu Abdurrahman Öztürk ve Burak Aytar'ı yetiştiren antrenör Yusuf Elmas, "Bu çocuklar inşallah Galatasaray'da çok daha iyi yerlere gelecek. Geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

            SARRİ'NİN GÖZÜ TORREİRA'DA
            Galatasaray'ın ingiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın transferde taliplileri artıyor. Uruguaylı orta saha oyuncusuna Serie A devi Milan'ın ardından Lazio'nun da devreye girdiği iddia edildi. İtalyan basını, 27 yaşındaki yıldızın Galatasaray'da büyük bir çıkış yakaladığını ve Lazio'yu çalıştıran Maurizio Sarri'nin Torreira'yı mutlaka kadrosunda görmek istediğini yazdı. Cimbom ile sözleşmesi 2026'ya kadar bulunan Torreira'nın da İtalya'ya dönmeye sıcak bakabileceği öne sürülüyor. Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 23 maçta forma giyen futbolcu daha önce İtalya'da Fiorentina, Sampdoria ve Pescara takımlarında forma giymişti. Torreira, 'Yeni Melo' olarak tanımlanıyor.

            UEFA'DAN CEZA YAĞDI
            UEFA, Sivasspor'a Fiorentina maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ve Hakan Arslan'a 3 maç ceza verdi. F.Bahçe 5 bin koltuk kapatma ve 44 bin euro, Trabzon ise 20 bin euro ceza aldı.

            KANARYA ZAFER PEŞİNDE
            Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında bugün İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olacak. Zorlu maç saat 21.30'da başlayacak. Fenerbahçe 5, rakibi Baskonia ise 8. sırada yer alıyor.

            ALPEREN ŞENGÜN COŞTU
            NBA'de Houston Rockets rakibi Brooklyn Nets'e 123-114 yenildi. Houston'da forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün 33 dakikada 21 sayı, 12 ribaunt, 2 asist, 1 blok, 1 top çalmayla double-double yaptı.

            İNGİLTERE ŞİMDİ OLMAZ
            2022 Dünya Kupası'nda Fas'a elendikten sonra İspanya Milli Takımı'ndan ayrılan Luis Enrique, "Çalışmak için İngiltere'ye gitmek isterim. Temmuz ayında ise kendimi Premier Lig'de göremiyorum" dedi.

            7 TARAFTARA SÜRESİZ YASAK
            Fenerbahçe, Sevilla maçında sahaya yabancı madde atan 7 taraftara ceza verdi. Sarı-Lacivertliler, olaya katılan 7 taraftarın süresiz olarak stadyuma giriş yasağı aldığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında yaşanan olayda, Sarı-Lacivertli takım rakibe baskı kurmuşken, sahaya atılan maddeler yüzünden oyun iyice soğumuştu.

            BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR KADIKÖY'DE OLMAYACAK
            Yarın oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde Siyah-Beyazlı taraftarlar Ülker Stadyumu'nda yer alamayacak. Sarı-Lacivertli kulüp, İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği Beşiktaşlı taraftarların karşılaşmayı tribünden takip edemeyeceği belirtti ve "Rakip tribün taraftarımıza açılacaktır" denildi.

            GHEZZAL: BEŞİKTAŞLILARI MUTLU ETMELİYİZ
            Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Ghezzal, "Fenerbahçe ve Galatasaray maçları önemlidir. Bu maçlar taraftarı mutlu etmek için sebeptir. Fenerbahçe iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Zor maç olacak. Ancak biz kazanmak için oynayacağız" dedi.

            TFF, UEFA TALİMATINI GÖRMEZDEN GELİYOR
            Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, son günlerin tartışma konusu olan ligden çekilen takımların maçları konusunda açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Kocadağ, "TFF, UEFA talimatını görmezden geliyor. Bunun nedeni, bazı kulüplerle ilgili fayda olabilir ama biz bunu kabul etmiyoruz. Herkes için adalet söylemini sene başından beri kullanıyor kulüpler. Ancak kendi menfaatleri başladığında, bu rafa kalkıyor. Biz Beşiktaş olarak, her zaman adaletten tarafız" değerlendirmesinde bulundu.

            SAKARYA'DAN EYÜP'E DARBE
            Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor evinde Eyüpspor'u 2-0 yendi. Golleri 16'da Kabongo Kassongo ve 42'de Çağlayan Menderes attı. Eyüpspor son iki maçını kaybederek ağır yara aldı. Sakaryaspor zirveye yaklaştı.

            YASİN ÖZTEKİN BELİRSİZLİĞİ
            Göztepe'de sakatlığı bulunan Yasin Öztekin'in, 1. Lig'de yarın oynanacak Denizlispor maçında forma giyip giymeyeceği maç günü belli olacak. Yasin Öztekin, bu sezon 9 gol, 2 asistlik katkı verdi.

            RİZE'DE SAKATLIK KRİZİ
            TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un üç kalecisi de sakatlıkları nedeniyle tedavi görüyor. Hafta sonu oynanacak Bandırma maçında altyapıdan genç kaleci Emre Ezen'in forma giymesi bekleniyor.

            POTADA NORMAL SEZON BİTTİ
            ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bitti. ÇBK Mersin lider oldu, Rize Belediye küme düştü. Play-off'ta MersinÇankaya, F.Bahçe-Beşiktaş, G.Saray-Nesibe Aydın ve Botaş-Emlak Konut eşleşti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Halk TV’nin ’Korkmaz Tavukçu’ vakası
            Haberler Spor Fırtına'nın Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres ülkesine dönüyor
                loading
                SON DAKİKA