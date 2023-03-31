Fırtına'nın Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres ülkesine dönüyor





RASHICA 11'DE ZANIOLO KULÜBEDE

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, 3 puan parolasıyla hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk 11'ini büyük ölçüde şekillendirmeye başladı. Cimbom'un teknik patronu, son haftalardaki artan formuyla dikkati çeken ve 20 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergileyen Milot Rashica ile ilgili kararını verdi. Buruk, Kosovalı futbolcuyu ilk 11'de kullanmaya devam edecek. Öte yandan transferiyle Avrupa'da ses getiren Nicolo Zaniolo ise fiziksel açıdan henüz beklenen seviyede olmadığı için yedekler arasında yer alacak. Cimbom, İtalyan yıldızın ilk 11 seviyesinde olması için oyuncuya özel bir program da uyguluyor. Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor maçı öncesinde 60 puanla ligde zirvede bulunuyor.



DERBİYE MANUEL ATAMA

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Haftanın hakemlerinin atamasında derbi dışındaki atamalar dijital, derbi hakemi ise manuel olarak belirlendi. TFF ve MHK, 'Dijital Atama Yönetimi'ni sezon başında yürürlüğe koymuş ve devrim niteliğinde olan yeniliği başlatmıştı. Bu sezon ilk kez bir maçın hakemi ilk kez manuel olarak atandı. MHK, bu sezon 4 dev maçta da Halil Umut Meler'e görev verdi. Elinde derbi maç yönetecek başka bir hakemi olmadığını düşünen Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemini bu yüzden manuel atamayla belirledi.



MORUTAN TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve İtalyan ekibi Pisa'da kiralık olarak forma giyen Olimpiu Morutan'ın transfer durumuyla ilgili, Rumen oyuncunun menajeri Ioan Becali'den çarpıcı açıklamalar geldi. Becali, İtalya'da birçok talibi bulunan Morutan'ın Galatasaray'a dönme ihtimalinin olmadığını söylerken, "Morutan'a çok ilgi var ve büyük olasılıkla İtalya'da kalacak ama kesinlikle Türkiye'ye dönmeyecek. Pisa'nın satın alma opsiyonunu kullanıp kullamadığını gördüğümüzde resim daha net olacak" dedi.



ASLAN İFTARDA

G.Saray Futbol Takımı, antrenman sonrasında iftar yemeğinde buluştu. Düzenlenen yemeğe Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Aslan bugün Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



ANGEL DI MARIA'DAN KÖTÜ HABER

İtalyan basını, kariyerine Juventus'ta devam eden Angel Di Maria ile ilgili bir iddia ortaya attı. Transferde Galatasaray ile de anılan 35 yaşındaki futbolcunun, mevcut kulübü Juventus ile sözleşme uzatmaya yakın olduğu öne sürüldü. Bu sezon Serie A'da 24 maçta 8 gol 7 asist üreten Arjantinli futbolcu daha önce PSG, Manchester United, Real Madrid, Benfica ve Rosario'da forma giymişti.



GALATASARAY'DA ÇOK İYİ YERLERE GELECEKLER

Amatör Lig takımlarından Beylikdüzüspor'un 10 ve 12 yaşlarındaki gelecek vaat eden 3 genç futbolcusu sergiledikleri başarılı performans nedeniyle Galatasaray'a transfer oldu. 2013 doğumlu Kerem İşçigik ile 2011 doğumlu Abdurrahman Öztürk ve Burak Aytar'ı yetiştiren antrenör Yusuf Elmas, "Bu çocuklar inşallah Galatasaray'da çok daha iyi yerlere gelecek. Geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.



SARRİ'NİN GÖZÜ TORREİRA'DA

Galatasaray'ın ingiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın transferde taliplileri artıyor. Uruguaylı orta saha oyuncusuna Serie A devi Milan'ın ardından Lazio'nun da devreye girdiği iddia edildi. İtalyan basını, 27 yaşındaki yıldızın Galatasaray'da büyük bir çıkış yakaladığını ve Lazio'yu çalıştıran Maurizio Sarri'nin Torreira'yı mutlaka kadrosunda görmek istediğini yazdı. Cimbom ile sözleşmesi 2026'ya kadar bulunan Torreira'nın da İtalya'ya dönmeye sıcak bakabileceği öne sürülüyor. Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 23 maçta forma giyen futbolcu daha önce İtalya'da Fiorentina, Sampdoria ve Pescara takımlarında forma giymişti. Torreira, 'Yeni Melo' olarak tanımlanıyor.



UEFA'DAN CEZA YAĞDI

UEFA, Sivasspor'a Fiorentina maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ve Hakan Arslan'a 3 maç ceza verdi. F.Bahçe 5 bin koltuk kapatma ve 44 bin euro, Trabzon ise 20 bin euro ceza aldı.



KANARYA ZAFER PEŞİNDE

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında bugün İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olacak. Zorlu maç saat 21.30'da başlayacak. Fenerbahçe 5, rakibi Baskonia ise 8. sırada yer alıyor.



ALPEREN ŞENGÜN COŞTU

NBA'de Houston Rockets rakibi Brooklyn Nets'e 123-114 yenildi. Houston'da forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün 33 dakikada 21 sayı, 12 ribaunt, 2 asist, 1 blok, 1 top çalmayla double-double yaptı.



İNGİLTERE ŞİMDİ OLMAZ

2022 Dünya Kupası'nda Fas'a elendikten sonra İspanya Milli Takımı'ndan ayrılan Luis Enrique, "Çalışmak için İngiltere'ye gitmek isterim. Temmuz ayında ise kendimi Premier Lig'de göremiyorum" dedi.



7 TARAFTARA SÜRESİZ YASAK

Fenerbahçe, Sevilla maçında sahaya yabancı madde atan 7 taraftara ceza verdi. Sarı-Lacivertliler, olaya katılan 7 taraftarın süresiz olarak stadyuma giriş yasağı aldığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında yaşanan olayda, Sarı-Lacivertli takım rakibe baskı kurmuşken, sahaya atılan maddeler yüzünden oyun iyice soğumuştu.



BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR KADIKÖY'DE OLMAYACAK

Yarın oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde Siyah-Beyazlı taraftarlar Ülker Stadyumu'nda yer alamayacak. Sarı-Lacivertli kulüp, İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği Beşiktaşlı taraftarların karşılaşmayı tribünden takip edemeyeceği belirtti ve "Rakip tribün taraftarımıza açılacaktır" denildi.



GHEZZAL: BEŞİKTAŞLILARI MUTLU ETMELİYİZ

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Ghezzal, "Fenerbahçe ve Galatasaray maçları önemlidir. Bu maçlar taraftarı mutlu etmek için sebeptir. Fenerbahçe iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Zor maç olacak. Ancak biz kazanmak için oynayacağız" dedi.



TFF, UEFA TALİMATINI GÖRMEZDEN GELİYOR

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, son günlerin tartışma konusu olan ligden çekilen takımların maçları konusunda açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Kocadağ, "TFF, UEFA talimatını görmezden geliyor. Bunun nedeni, bazı kulüplerle ilgili fayda olabilir ama biz bunu kabul etmiyoruz. Herkes için adalet söylemini sene başından beri kullanıyor kulüpler. Ancak kendi menfaatleri başladığında, bu rafa kalkıyor. Biz Beşiktaş olarak, her zaman adaletten tarafız" değerlendirmesinde bulundu.



SAKARYA'DAN EYÜP'E DARBE

Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor evinde Eyüpspor'u 2-0 yendi. Golleri 16'da Kabongo Kassongo ve 42'de Çağlayan Menderes attı. Eyüpspor son iki maçını kaybederek ağır yara aldı. Sakaryaspor zirveye yaklaştı.



YASİN ÖZTEKİN BELİRSİZLİĞİ

Göztepe'de sakatlığı bulunan Yasin Öztekin'in, 1. Lig'de yarın oynanacak Denizlispor maçında forma giyip giymeyeceği maç günü belli olacak. Yasin Öztekin, bu sezon 9 gol, 2 asistlik katkı verdi.



RİZE'DE SAKATLIK KRİZİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un üç kalecisi de sakatlıkları nedeniyle tedavi görüyor. Hafta sonu oynanacak Bandırma maçında altyapıdan genç kaleci Emre Ezen'in forma giymesi bekleniyor.



POTADA NORMAL SEZON BİTTİ

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bitti. ÇBK Mersin lider oldu, Rize Belediye küme düştü. Play-off'ta MersinÇankaya, F.Bahçe-Beşiktaş, G.Saray-Nesibe Aydın ve Botaş-Emlak Konut eşleşti.

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