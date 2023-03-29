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    • Spor
    • 29.03.2023 16:33
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    • 29.03.2023 17:09
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    Pjanic'ten Zaniolo sözleri! "Galatasaray'a giderek..."

    Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen dünyaca ünlü yıldız Pjanic, flaş açıklamalarda bulundu. Boşnak yıldız, Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo ile ilgili de konuştu. İşte o sözler...

    takvim.com.tr
    Pjanic’ten Zaniolo sözleri! Galatasaray’a giderek...

    Ülkemizde 2021/2022 sezonunda Beşiktaş forması giyen Pjanic, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah forması giyiyor.
    Pjanic’ten Zaniolo sözleri! Galatasaray’a giderek...

    Pjanic Beşiktaş formasıyla 26 maçta görev aldı.
    Pjanic’ten Zaniolo sözleri! Galatasaray’a giderek...

    32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 asist üretmişti.
        Pjanic’ten Zaniolo sözleri! Galatasaray’a giderek...

        Boşnak oyuncu İtalyan basınına yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullandı.
        Pjanic’ten Zaniolo sözleri! Galatasaray’a giderek...

        İşte A Spor'un aktardığı habere göre Pjanic'in sözleri:

        "Benim hayalim Budapeşte'de bir Juve-Roma finali.
        Pjanic’ten Zaniolo sözleri! Galatasaray’a giderek...

        Zaniolo Galatasaray'a giderek doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum.
            Pjanic’ten Zaniolo sözleri! Galatasaray’a giderek...

            Türkiye ona iyi gelecek, bunu kişisel tecrübelerime dayanarak söylüyorum.
            Pjanic’ten Zaniolo sözleri! Galatasaray’a giderek...

            O genç ve muazzam bir potansiyele sahip.
            Pjanic’ten Zaniolo sözleri! Galatasaray’a giderek...

            Ona yeniden gönül rahatlığı diliyorum ve eğer çok çalışırsa, o zaman büyük İtalyanlar ona geri dönecektir."
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                Haberler Spor Pjanic'ten Zaniolo sözleri! "Galatasaray'a giderek..."
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