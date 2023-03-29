Pjanic'ten Zaniolo sözleri! "Galatasaray'a giderek..."

Ülkemizde 2021/2022 sezonunda Beşiktaş forması giyen Pjanic, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah forması giyiyor.
Pjanic Beşiktaş formasıyla 26 maçta görev aldı.
32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 asist üretmişti.
Ülkemizde 2021/2022 sezonunda Beşiktaş forması giyen Pjanic, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah forması giyiyor.
Pjanic Beşiktaş formasıyla 26 maçta görev aldı.
32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 asist üretmişti.
Boşnak oyuncu İtalyan basınına yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullandı.
İşte A Spor'un aktardığı habere göre Pjanic'in sözleri:
"Benim hayalim Budapeşte'de bir Juve-Roma finali.
Zaniolo Galatasaray'a giderek doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum.
Türkiye ona iyi gelecek, bunu kişisel tecrübelerime dayanarak söylüyorum.
O genç ve muazzam bir potansiyele sahip.
Ona yeniden gönül rahatlığı diliyorum ve eğer çok çalışırsa, o zaman büyük İtalyanlar ona geri dönecektir."
Zaniolo, Galatasaray formasıyla 2 resmi maça çıktı.
İtalyan oyuncu, Kasımpaşa maçında 1 gol kaydetti.