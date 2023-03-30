Milliler, Kuntz yönetiminde küçük maçların büyük takımı halini aldı





TABLO ÇOK KÖTÜ

Buna karşın Milliler aynı süre içinde zorluk derecesi yüksek olan karşılaşmalarda Portekiz ve Hırvatistan'a yenilirken, Norveç'le de berabere kaldı. Ay-Yıldızlılar ayrıca hazırlık maçında da İtalya'ya mağlup oldu. Stefan Kuntz dönemindeki hedef maçlarda ortaya çıkan bu kötü tablo, Euro 2024 elemelerindeki kalan sınavlar öncesinde çok büyük bir endişe oluşturuyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu ağır eleştiriler ve yoğun tartışma gündemine rağmen 60 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayırmayı düşünmüyor.