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    Milliler, Kuntz yönetiminde küçük maçların büyük takımı halini aldı

    Türkiye, son 1.5 yılda resmi maçlarda sadece, dünya futbolunda hiçbir söz sahibi olmayan 6 takıma karşı kazandı. Milliler yalnızca Letonya, Cebelitarık, Karadağ, Faroe Adaları, Litvanya, Lüksemburg ve Ermenistan önünde üç puana ulaştı...

    ‘Büyük’ fiyasko

    Euro 2024 elemelerinde Hırvatistan'a karşı Bursa'da 2-0'lık yenilgi alan Milli Takımımız'da çok büyük bir üzüntü hakim. Ay-Yıldızlılar 1.5 yıl önce Şenol Güneş'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Stefan Kuntz yönetiminde hedef maçlarda çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Türkiye, Alman hoca ile resmi maçlarda sadece 7 takımı yenebilirken, bu ülkelerin 4'ünün FIFA dünya sıralamasında ilk 100'ün dışında, 3'ünün ise ilk 50'nin dışında olması dikkatleri çekiyor.



    TABLO ÇOK KÖTÜ
    Buna karşın Milliler aynı süre içinde zorluk derecesi yüksek olan karşılaşmalarda Portekiz ve Hırvatistan'a yenilirken, Norveç'le de berabere kaldı. Ay-Yıldızlılar ayrıca hazırlık maçında da İtalya'ya mağlup oldu. Stefan Kuntz dönemindeki hedef maçlarda ortaya çıkan bu kötü tablo, Euro 2024 elemelerindeki kalan sınavlar öncesinde çok büyük bir endişe oluşturuyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu ağır eleştiriler ve yoğun tartışma gündemine rağmen 60 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayırmayı düşünmüyor.



    TFF HAZİRANI BEKLİYOR
    Ancak haziran ayında Euro 2024 elemelerinde oynanacak olan kritik Letonya ve Galler maçlarından da olumsuz sonuçlar çıkması durumunda TFF'nin operasyon için düğmeye basacağı ifade ediliyor.



        BUNLAR SAYISAL LOTO RAKAMLARI DEĞİL!
        Bunlar; Milliler'in Kuntz yönetiminde yendiği takımların FIFA sıralamasındaki yeri!



        KAAN'DAN OLAY GÖNDERME
        G.Saraylı Kaan Ayhan'ın, Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı ile Hırvatistan maçının ardından fotoğrafını paylaşması dikkat çekti. Ayhan'ın, Kuntz'un Milli Takım tercihlerine tepki gösterdiği ifade edildi.



        SENİN SAYENDE HAYATTAYIZ!
        Hırvatistan medyası, Türkiye galibiyetine geniş yer ayırdı. Türkiye-Hırvatistan maçına Dominik Livakovic olağanüstü performansıyla damga vurdu. Dünya Kupası'nda da adından söz ettiren başarılı eldiven için Hırvatistan'ın önde gelen basın yayın kuruluşu 24sata "Senin sayende hayattayız" başlığını attı.



            LIVAKOVIC'İ ÖVDÜLER
            Haberin detayında "Hırvatistan, Türkiye'yi 40 bin taraftarın önünde Livakovic, Stanisic ve Kovacic'in olağanüstü performansıyla mağlup etti" denildi. İspanya'dan Mundo Deportivo, Cengiz Ünder ve Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonlarında gole izin vermeyen Dominik Livakovic için "İlahi bir el" ifadesini kullandı.

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