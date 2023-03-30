Kuntz’un performansını yazarlarımıza sorduk: Kuntz gitsin Türk hoca gelsin





BU JENERASYON HEBA OLACAK

Stefan kuntz ile beraber şu ana kadar hedeflediğimiz neyi gerçekleştirebildik? Bana göre en önemli soru bu. İkinci soru da neyi gerçekleştireceğiz? Buna dair umudumuz var mı? Zaten bu soruların cevapları, devam edip etmemesiyle ilgili kararı ortaya koyacak. Şu an iyi bir jenerasyon yakandı, fakat bu jenerasyon Kuntz ile beraber heba edilecek gibi duruyor. (Ulaş ÖZDEMİR)



16 MAÇTA 10 GALİBİYET 4 YENİLGİ

Milli Takım Kuntz yönetiminde 16 maçta 10 galibiyet alırken 4 kez kaybetti. Alman hoca, 2 puan ortalamasına sahip.

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