Kuntz’un performansını yazarlarımıza sorduk: Kuntz gitsin Türk hoca gelsin

A Milli Futbol Takımımız, son maçında Hırvatistan'a evinde 2-0 kaybetti. Milli Takım'da eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Stefan Kuntz var. Alman teknik adamın oyuncu tercihleri ve taktiğinin yanı sıra hedef maçlardaki başarısızlığı masaya yatırıldı. Kuntz'un milli takımdaki performansını ve geleceğini yazarlarımıza sorduk. Yazarlarımızın büyük bir çoğunluğu milli takımın yoluna yerli bir hoca ile devam etmesi görüşünde. İlker Yağcıoğlu, "Bizim çocukların dilinden bizden biri anlar" ifadelerini kullandı. Evren Turhan ise "Hamit Altıntop'un bu yanlıştan dönüp bir Türk hoca göreve getirmeleri lazım. Yoksa Avrupa Şampiyonası'na da gidemeyeceğiz" dedi.
BİZİ BİZ ANLARIZ!
Hırvatistan maçının oyun olarak eleştirilecek bir yanı yok ama bu takımın başında Türk hoca olmasını istiyorum. Bizim çocukların dilinden bizden biri anlar. Bu zamana kadarki başarılara baktığımızda da milli takımın başında hep Türk hoca vardı. Mesela Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi isimlerle başarıya ulaştık. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. (İlker YAĞCIOĞLU)
KUNTZ GİTSİN, YALÇIN GELSİN
A Milli Futbol Takımı bir staj yeri değil. Kuntz'un bu saatten sonra milli takıma bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Kuntz, akademi eksikliğinden bahsediyor. Altyapıda görev yapsın ve o eksikliği gidersin! Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop'un bu yanlıştan dönüp bir Türk hoca göreve getirmeleri lazım. A Milli Takım için önerim ise Sergen Yalçın'dır. (Evren TURHAN)