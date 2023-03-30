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    Kuntz’un performansını yazarlarımıza sorduk: Kuntz gitsin Türk hoca gelsin

    A Milli Futbol Takımımız, son maçında Hırvatistan'a evinde 2-0 kaybetti. Yazarlar, Kuntz ile geleceğin olmadığını belirtirken Türk hoca ile yola devam edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

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    Kuntz gitsin Türk hoca gelsin

    A Milli Futbol Takımımız, son maçında Hırvatistan'a evinde 2-0 kaybetti. Milli Takım'da eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Stefan Kuntz var. Alman teknik adamın oyuncu tercihleri ve taktiğinin yanı sıra hedef maçlardaki başarısızlığı masaya yatırıldı. Kuntz'un milli takımdaki performansını ve geleceğini yazarlarımıza sorduk. Yazarlarımızın büyük bir çoğunluğu milli takımın yoluna yerli bir hoca ile devam etmesi görüşünde. İlker Yağcıoğlu, "Bizim çocukların dilinden bizden biri anlar" ifadelerini kullandı. Evren Turhan ise "Hamit Altıntop'un bu yanlıştan dönüp bir Türk hoca göreve getirmeleri lazım. Yoksa Avrupa Şampiyonası'na da gidemeyeceğiz" dedi.



    BİZİ BİZ ANLARIZ!
    Hırvatistan maçının oyun olarak eleştirilecek bir yanı yok ama bu takımın başında Türk hoca olmasını istiyorum. Bizim çocukların dilinden bizden biri anlar. Bu zamana kadarki başarılara baktığımızda da milli takımın başında hep Türk hoca vardı. Mesela Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi isimlerle başarıya ulaştık. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. (İlker YAĞCIOĞLU)



    KUNTZ GİTSİN, YALÇIN GELSİN
    A Milli Futbol Takımı bir staj yeri değil. Kuntz'un bu saatten sonra milli takıma bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Kuntz, akademi eksikliğinden bahsediyor. Altyapıda görev yapsın ve o eksikliği gidersin! Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop'un bu yanlıştan dönüp bir Türk hoca göreve getirmeleri lazım. A Milli Takım için önerim ise Sergen Yalçın'dır. (Evren TURHAN)



        TEK SORUN KUNTZ MUDUR?
        Biz skorlara bakan bir ülkeyiz. Skor kötü geldikçe Stefan Kuntz ile gelecek olmaz. A Milli Takım en tepedir. Türkiye gibi hedefe giden bir ülkeyseniz skorlar çok önemlidir. Bir turnuva takımı olmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Milli Takım şu anda bir takım hüviyetinde değil. Kuntz'a ilk geldiği günden beri de bir güven yok. Burada sorgulanacak şey Kuntz mudur? Bizde eğitici de yok. (Oktay DERELİOĞLU)



        BU JENERASYON HEBA OLACAK
        Stefan kuntz ile beraber şu ana kadar hedeflediğimiz neyi gerçekleştirebildik? Bana göre en önemli soru bu. İkinci soru da neyi gerçekleştireceğiz? Buna dair umudumuz var mı? Zaten bu soruların cevapları, devam edip etmemesiyle ilgili kararı ortaya koyacak. Şu an iyi bir jenerasyon yakandı, fakat bu jenerasyon Kuntz ile beraber heba edilecek gibi duruyor. (Ulaş ÖZDEMİR)

        16 MAÇTA 10 GALİBİYET 4 YENİLGİ
        Milli Takım Kuntz yönetiminde 16 maçta 10 galibiyet alırken 4 kez kaybetti. Alman hoca, 2 puan ortalamasına sahip.

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