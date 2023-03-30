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    Galatasaray rotayı yeniden Ziyech'e çevirdi

    Galatasaray 35 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Zaniolo’yu yüksek bir ücrete satıp yerine ara transferde de gündemein gelen Hakim Ziyech’i daha uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna kamtak istiyor.

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    Cimbom’un Ziyech planı

    Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım bu kapsamda ara transferde de gündemine gelen Chelsea'nin Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech'i yeniden gündemine aldı. Erden Timur'un da transfer etmeye çalıştıklarını belirttiği Faslı yıldız için Galatasaray'ın planı belli oldu.



    TRANSFERDE ZANILO DETAYI
    Roma'dan 15 milyon euro'ya kadroya katılan ve sözleşmesine 35 milyon euro serbest kalma maddesi koydurulan Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda yüksek bir ücrete İtalya'ya satmayı planlayan yönetimin İtalyan yıldızın boşluğunu daha uygun bir fiyatla Faslı yıldız Hakim Ziyech'le doldurmayı hedefliyor. Aslan'ın bonserviste Chelsea ile anlaşamaması durumunda kiralama formülünü de kullanacağı ifade ediliyor. Dünya Kupası'nda Fas'la etkili bir performans gösteren Ziyech, Chelsea'de ise bu sezon istediği performansı sahaya yansıtamadı. 19 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 1 asistle oynadı. Ziyech'in sözleşmesi 2025'te sona erecek.

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