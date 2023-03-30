Galatasaray rotayı yeniden Ziyech'e çevirdi





TRANSFERDE ZANILO DETAYI

Roma'dan 15 milyon euro'ya kadroya katılan ve sözleşmesine 35 milyon euro serbest kalma maddesi koydurulan Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda yüksek bir ücrete İtalya'ya satmayı planlayan yönetimin İtalyan yıldızın boşluğunu daha uygun bir fiyatla Faslı yıldız Hakim Ziyech'le doldurmayı hedefliyor. Aslan'ın bonserviste Chelsea ile anlaşamaması durumunda kiralama formülünü de kullanacağı ifade ediliyor. Dünya Kupası'nda Fas'la etkili bir performans gösteren Ziyech, Chelsea'de ise bu sezon istediği performansı sahaya yansıtamadı. 19 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 1 asistle oynadı. Ziyech'in sözleşmesi 2025'te sona erecek.

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