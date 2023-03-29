Salladık ama yıkamadık

EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı konuk eden Milliler, sahadan boynu bükük ayrıldı: 0-2. 5. dakikada Cengiz Ünder'in plasesini Livakovic kurtardı. 10. dakikada bu kez Kerem Aktürkoğlu kaleyi yokladı, yine Livakovic çok başarılı bir kurtarışa imzasını attı.
FERDİ VE İSMAİL HATA YAPTI
20. dakikada Ferdi adamını kaçırdı, Kovacic önünde kalan topa vurdu: 0-1. 45+4'te İsmail Yüksek'in kaptırdığı top sonrası Pasalic'in şutunu Mert çeldi, Kovacic tamamladı: 0-2.
LİVAKOVİC'TEN GEÇİT YOK
2. yarıya çok hırslı başlayan Mililler üretken olamadı. 58'de Pasalic'in şutu yakın mesafeden Mert kurtardı. 90+3'te Cenk vurdu ancak Livakovic yine geçit vermedi.
2 MAÇTA 3 PUANDA KALDIK
Kritik maçı 2-0 kaybeden Türkiye 2 maç sonunda 3 puanda kaldı. Grubumuzdaki diğer maçta ise Galler sahasında Letonya'yı 1-0 yenerek 4 puana yükselmeyi başardı.
YİNE "ARDA" SESLERİ
MAÇIN ilk yarısında Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sonrası tribünlerden "Arda Güler" sesleri yükseldi. Ancak Kuntz oyuna İsmail'i aldı. Alman hoca ikinci yarıda ise genç futbolcuyu oyuna dahil etti.
ZORLUKLARI HEP BERABER AŞACAĞIZ
DEV maç öncesinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden etkilenenler unutulmadı. Kale arkası tribünde depremden etkilenen illerin plaka kodlarının olduğu formalar yer aldı. Koreografi de, "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız" ifadeleri kullanıldı.
FERDİ VE İSMAİL HATA YAPTI
20. dakikada Ferdi adamını kaçırdı, Kovacic önünde kalan topa vurdu: 0-1. 45+4'te İsmail Yüksek'in kaptırdığı top sonrası Pasalic'in şutunu Mert çeldi, Kovacic tamamladı: 0-2.
LİVAKOVİC'TEN GEÇİT YOK
2. yarıya çok hırslı başlayan Mililler üretken olamadı. 58'de Pasalic'in şutu yakın mesafeden Mert kurtardı. 90+3'te Cenk vurdu ancak Livakovic yine geçit vermedi.
2 MAÇTA 3 PUANDA KALDIK
Kritik maçı 2-0 kaybeden Türkiye 2 maç sonunda 3 puanda kaldı. Grubumuzdaki diğer maçta ise Galler sahasında Letonya'yı 1-0 yenerek 4 puana yükselmeyi başardı.
YİNE "ARDA" SESLERİ
MAÇIN ilk yarısında Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sonrası tribünlerden "Arda Güler" sesleri yükseldi. Ancak Kuntz oyuna İsmail'i aldı. Alman hoca ikinci yarıda ise genç futbolcuyu oyuna dahil etti.
ZORLUKLARI HEP BERABER AŞACAĞIZ
DEV maç öncesinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden etkilenenler unutulmadı. Kale arkası tribünde depremden etkilenen illerin plaka kodlarının olduğu formalar yer aldı. Koreografi de, "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız" ifadeleri kullanıldı.