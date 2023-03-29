Real Madrid gözünü Arda Güler'e dikti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in yeni talibinin Real Madrid olduğu iddia edildi. Genç futbolcunun sözleşmesindeki 1500 dakikadan fazla oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalabileceği maddesi, İspanyol kulübünün başkanı Florentino Perez'i harekete geçirmiş durumda.
El Nacional'in haberine göre; Florentino Perez, Arda Güler'in gelişimini yakından takip edecek. Haberin devamında, "Carlo Ancelotti liderliğinde Real Madrid kadrosunun yaşlandığını, bu nedenle eflatun-beyazlıları zirvede tutmaya devam edecek yeni kana ihtiyaç olduğu belirtildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in fırsatları kaçırmadığı ifade edilirken, kendisinin "Türkiye'de yeni bir yıldız doğmuş gibi görünüyor" dediği de haberde iddia edildi. Arda Güler'i Real Madrid dışında PSG, Manchester City, Barcelona ve Arsenal scout ekiplerinin takip ettiği de gelen haberler arasında.
Geçtiğimiz ay 18 yaşına giren Arda Güler'in piyasa değeri şimdiden 15 milyon Euro civarında gösteriliyor. Arda Güler A Milli Takım'a da düzenli olarak çağrılıyor.
NİJERYA'DA GÜNDEM OSAYİ SAMUEL
OSAYİ Samuel, Nijerya Milli Takımı'ndaki performansıyla dikket çekti. Nijerya basını da övgü dolu sözlerle Osayi'nin adından söz etti. Osayi, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Gine Bissau ile 24 ve 27 Mart'ta oynadığı 2 maçta da sahada 90 dakika görev yaptı.
VALENCİA'DA KRİTİK GÜN
FENERBAHÇE'DE tedavisi devam eden Enner Valencia'nın Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği merak konusu. Valencia için bugün ciddi bir tetkik yapılacağı ve derbide oynayıp oynamayacağına karar verilebileceği öğrenildi.
El Nacional'in haberine göre; Florentino Perez, Arda Güler'in gelişimini yakından takip edecek. Haberin devamında, "Carlo Ancelotti liderliğinde Real Madrid kadrosunun yaşlandığını, bu nedenle eflatun-beyazlıları zirvede tutmaya devam edecek yeni kana ihtiyaç olduğu belirtildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in fırsatları kaçırmadığı ifade edilirken, kendisinin "Türkiye'de yeni bir yıldız doğmuş gibi görünüyor" dediği de haberde iddia edildi. Arda Güler'i Real Madrid dışında PSG, Manchester City, Barcelona ve Arsenal scout ekiplerinin takip ettiği de gelen haberler arasında.
Geçtiğimiz ay 18 yaşına giren Arda Güler'in piyasa değeri şimdiden 15 milyon Euro civarında gösteriliyor. Arda Güler A Milli Takım'a da düzenli olarak çağrılıyor.
NİJERYA'DA GÜNDEM OSAYİ SAMUEL
OSAYİ Samuel, Nijerya Milli Takımı'ndaki performansıyla dikket çekti. Nijerya basını da övgü dolu sözlerle Osayi'nin adından söz etti. Osayi, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Gine Bissau ile 24 ve 27 Mart'ta oynadığı 2 maçta da sahada 90 dakika görev yaptı.
VALENCİA'DA KRİTİK GÜN
FENERBAHÇE'DE tedavisi devam eden Enner Valencia'nın Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği merak konusu. Valencia için bugün ciddi bir tetkik yapılacağı ve derbide oynayıp oynamayacağına karar verilebileceği öğrenildi.