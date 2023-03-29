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    Kasapoğlu’ndan anlamlı hareket

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Hırvatistan maçını depremzede çocuklarla tribünden izledi.

    Kasapoğlu’ndan anlamlı hareket
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Hırvatistan'ı konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Bakan Kasapoğlu'na tribünde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinden etkilenen çocuklar da eşlik etti. Bu maçtan elde edilen tüm gelir "Omuz omuza" kampanyasına bağışlanacak.
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    Haberler Spor Kasapoğlu’ndan anlamlı hareket
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