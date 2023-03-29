Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Hırvatistan'ı konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Bakan Kasapoğlu'na tribünde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinden etkilenen çocuklar da eşlik etti. Bu maçtan elde edilen tüm gelir "Omuz omuza" kampanyasına bağışlanacak.
- Spor
- 29.03.2023 Gazete
Kasapoğlu’ndan anlamlı hareket
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Hırvatistan maçını depremzede çocuklarla tribünden izledi.
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