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    Galatasaray'a Morelos transferinde dişli rakipler! Sevilla ve Aston Villa da devrede...

    Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Glasgow Rangers’ın 26 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos’a İspanyol ekibi Sevilla ile İngiliz ekibi Aston Villa’nın da talip olduğu öğrenildi.

    Morelos savaşı
    Galatasaray, yeni sezonun planlamasına başlamış durumda. Gomis'le yolların ayrılacak olması ve Icardi'nin durumundaki belirsizlik nedeniyle kadrosuna bir forvet transferi yapması beklenen Sarı-Kırmızılılar, Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı forveti Alfredo Morelos'la ilgileniyordu. 26 yaşındaki yıldız golcünün kontratının sezon sonunda sona erecek olması Sarı-Kırmızılı takımın elini güçlendirirken, yıldız forvetle ilgli can sıkıcı bir iddia geldi.



    TRANSFERDE 2 RAKİP VAR
    Galatasaray'ın gündemindeki golcüye La Liga ekibi Sevilla ve Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da talip olduğu öğrenildi. 2 kulübün de Kolombiyalı futbolcuyu yeni sezonda kadrosuna katmakta istekli olduğu belirtildi.
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    Haberler Spor Galatasaray'a Morelos transferinde dişli rakipler! Sevilla ve Aston Villa da devrede...
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