Kuntz, Hırvatistan maçı öncesi konuştu: Favori takım biz değiliz!





YÜZDE 100 YALAN!

Kuntz, "Hırvatistan, dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bireysel performansları çok yüksek ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Favori takım biz değiliz" diye konuştu. Alman teknik adam, "Kasım ayındaki maçlarda aslında 3'lü oynadığımızda Çağlar da kadrodaydı. Son maçın hazırlığında bu konu üzerinde çalıştık ama belki sahaya yansıtmakta zorluk çekmiş olabilirler. İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlardı. İkili mücadeledeki gerekli olan güç-kuvvet, istek, uyanıklılık... Eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistem oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor" dedi. Kuntz, "Ramazan Ayı'na saygı duyuyorum. Kesinlikle öyle bir durum yok. Bunlar dedikodudan ibaret. Bütün kararlarımızı oyuncuların performansına göre veriyoruz. Bu tarz durumlar, bilhassa sosyal medya üzerinden hem bizim işimizi hem de sizin işinizi ne kadar zorlaştırdığını gösteren durumlar. Bu yüzde yüz yalandır! Ama Ermenistan maçından sonra da bana soruldu. Hırvat basın mensubundan da sorulan bir soru. Bizler, şu konu hakkında çok iyi düşünmemiz gerekiyor; bu tarz durumları yayan ve yaymaktan zevk alanlar ile nasıl bir iletişim halinde olmamız gerekli? Bu hem bizim hem de sizin için daha iyi" diye konuştu.