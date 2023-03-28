Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kuntz, Hırvatistan maçı öncesi konuştu: Favori takım biz değiliz!

    Alman teknik adam, “Karşımızdaki rakip, dünyanın en iyi takımlarından biri. Bireysel performansları çok yüksek ve oyunu domine etmey i seven bir takım. Favori takım biz değiliz” dedi...

    Favori takım biz değiliz!

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Genel bakıldığında bu 2 maç farklı bir durumda. Ermenistan konusu tüm konu itibariyle hassas bir konuydu. Oynadığımız rakip çok değişiklikler yapmıştı. Yeni bir teknik direktör ve oyuncularla oynadılar. Maç başladığında da istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık" dedi.



    YÜZDE 100 YALAN!
    Kuntz, "Hırvatistan, dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bireysel performansları çok yüksek ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Favori takım biz değiliz" diye konuştu. Alman teknik adam, "Kasım ayındaki maçlarda aslında 3'lü oynadığımızda Çağlar da kadrodaydı. Son maçın hazırlığında bu konu üzerinde çalıştık ama belki sahaya yansıtmakta zorluk çekmiş olabilirler. İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlardı. İkili mücadeledeki gerekli olan güç-kuvvet, istek, uyanıklılık... Eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistem oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor" dedi. Kuntz, "Ramazan Ayı'na saygı duyuyorum. Kesinlikle öyle bir durum yok. Bunlar dedikodudan ibaret. Bütün kararlarımızı oyuncuların performansına göre veriyoruz. Bu tarz durumlar, bilhassa sosyal medya üzerinden hem bizim işimizi hem de sizin işinizi ne kadar zorlaştırdığını gösteren durumlar. Bu yüzde yüz yalandır! Ama Ermenistan maçından sonra da bana soruldu. Hırvat basın mensubundan da sorulan bir soru. Bizler, şu konu hakkında çok iyi düşünmemiz gerekiyor; bu tarz durumları yayan ve yaymaktan zevk alanlar ile nasıl bir iletişim halinde olmamız gerekli? Bu hem bizim hem de sizin için daha iyi" diye konuştu.



    ABDÜLKERİM'İN OYNAMASINA ŞAŞIRDIM
    Kuntz, Abdülkerim Bardakcı için flaş ifadeler kullandı. Alman hoca, "4 günlük kampın 3 gününü hastanede geçirdi. Doktor hanım 2 hafta tedavi süresi olacağını belirtti. Karabağ maçında oynamasına şaşırmadım değil. Oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi lazımdı" dedi.



        KUNTZ'UN 16. SINAVI
        Türkiye Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 15 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda Ay-Yıldızlılar 10 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 maç da berabere sona erdi. Milliler, Kuntz yönetiminde bugün 16. mıça çıkacak.



        MİLLİ TAKIM GALİBİYETE ŞARTLANDI
        Milli Takımımız, Hırvatistan ile bugün 21.45'te yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenman ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Hırvatistan maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.



        11 YIL SONRA MİLLİ HEYECAN
        A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda bugün Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Bursa'da, 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak. Daha önce Türkiye'ye 5'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 8 kez ev sahipliği yapan Bursa, 3'er kez galibiyet ve yenilgiye şahitlik yaparken, oynanan 2 milli maç ise beraberlikle sonuçlandı.



            ZORLU BİR MAÇ OLACAK
            Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic ve Tottenham'lı Ivan Perisic Türkiye maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dalic, "Türkiye maçı zorlu geçecektir. İki taraftan da daha fazla saldırı olacaktır. Onlar da gol atmak için bize saldıracak, biz de onlara saldıracağız" diye konuştu. İvan Perisic ise "3 puanı hanemize yazdırmak için çaba göstereceğiz" dedi.

            KUNTZ'TAN 11'E 2 NEŞTER
            Bu akşam çok kritik bir Hırvatistan sınavına çıkacak olan Milli Takımımız'da hazırlıklar tamamlandı. Teknik direktör Kuntz'un Ermenistan maçında yedek bıraktığı Salih Özcan ve Kerem'i dün as takımda denediği öğrenildi. Kuntz'un sistemi de değiştirerek 4-3-3'ü tercih etmesi bekleniyor.

            BURSA'DA ZORLU SINAV
            Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan Milli Takımımız ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. Zorlu mücadele TRT-1'den canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi günü Ermenistan'ı 1-0 geriye düştüğü maçta Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle mağlup eden Ay-Yıldızlılar kağıt üzerinde grubun favorisi olan Hırvatlar'ı da devirerek 2'de 2 yapmak istiyor. Milliler bugün Hırvatistan'a 11. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 10 maçta rakibini sadece 1 kez mağlup edebilen Ay-Yıldızlılar, 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. 6 karşılaşma ise beraberlikle bitti.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Deprem Bilim Kurulu ile yeni yol haritası
            Haberler Spor Kuntz, Hırvatistan maçı öncesi konuştu: Favori takım biz değiliz!
                loading
                SON DAKİKA